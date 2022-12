The Witcher saison 3 : Une saison à la hauteur du départ d’Henry Cavill

Lauren Hissrich, showrunner de la série The Witcher a assuré en interview que la dernière saison d’Henry en Géralt sera à grandiose.

La saison 3 de The Witcher devrait arriver au courant de l’année prochaine. Une dernière saison pour son héros incarné par Henry Cavill, alors que l’acteur avait annoncé quitter la série au profit de son retour dans le DCEU en tant que Superman… avant que cela ne capote avec l’arrivée de nouveaux directeurs chez DC.

Un départ qui se fera visiblement en fin de saison 3, avec l’arrivée d’un nouvel acteur pour incarner Géralt et remplacer donc Cavill : Liam Hemsworth. Si la décision n’a pas fait l’unanimité auprès du public fan de la série et de l’acteur, The Witcher va changer dans un final et une saison marquante, différente de ce qu’on a pu voir.

C’est la showrunner en personne de The Witcher qui a annoncé dans une interview pour Entertainment Weekly,que le départ d’Henry Cavill se fera en bonne et due forme : « Henry a tellement donné à la série qu’on aimerait honorer correctement cela ».

« Dans la saison 3, Géralt est à un grand tournant, puisqu’il va commencer à être moins neutre et tout faire pour protéger Ciri. » a expliqué Lauren Hissrich. « Pour moi c’est le départ le plus héroïque que l’on peut faire (pour Cavill/NdC) même si ça avait déjà été écrit comme cela avant (le départ de l’acteur/NdC »

« Géralt aura une nouvelle mission quand on entamera la saison 4. Il sera d’ailleurs légèrement différent de ce qu’on le connait. » a continué Lauren.

Concernant la direction qui sera prise pour cette dernière saison avec Henry Cavill, la scénariste et showrunner est revenu d’ailleurs sur le fait que le quatrième tome de la saga en roman The Witcher, intitulé Le Temps du Mépris, est à l’origine du fil rouge de cette saison ultime pour Henry Cavill.

« C’est la saison la plus proche que l’on a pu faire en termes d’adaptation des livres. Le Temps du mépris nous a offert de grands moments d’action, des points décisifs pour l’intrigue, des moments importants pour les personnages, et la découverte d’un grand méchant. »

« Il y a tellement de choses à faire qu’on a pu rester vraiment très très proche des romans » a conclu Hissrich. Si elle promet une saison grandiose pour le départ de celui qui incarne le héros de la franchise, reste à savoir si elle aura le succès escompté auprès du public.

La saison 3 de The Witcher sera à découvrir courant 2023 toujours sur Netflix. La mini-série préquelle, The Witcher : Blood Origins, sera quant à elle sera à découvrir dès ce dimanche 25 décembre 2022, toujours sur la même plate-forme.

Crédit photos : ©Netflix / source : EW