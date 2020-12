Marvel Studios : Un événement musical pour le nouvel an 2021

Marvel Studios annonce un évènement musical spécial pour le nouvel an 2021.

Décidemment, Marvel est toujours plein de surprises. Peu de temps après les annonces de séries Disney+, les studios dévoilent qu’ils lanceront l’année 2021 avec un musical…Parce que pourquoi pas ?

Dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux sociaux, le big boss Kevin Feige a révélé que l’évènement se déroulera dans le cadre de Bilibili, une émission du nouvel an destinée à la jeunesse chinoise. La Chine est l’un des plus grands marchés du box-office au monde, la volonté de Marvel de se concentrer sur un public asiatique est une bonne stratégie, d’autant plus qu’il y a enfin un super-héros asiatique en route, Shang-Chi avec Simu Liu.

Feige en profite aussi pour rappeler que Black Widow, Shang Chi et The Eternals sortiront l’année prochaine et il annonce une performance musicale liée à Marvel. Cet évènement dévoilera t-il enfin des images de Shang-Chi et The Eternals qui sont pour le moment inédites ? C’est bien possible…

A Marvel Studios musical on New Year’s Eve. 2020 is wild. pic.twitter.com/DBkLM6fDep — BD (@BrandonDavisBD) December 23, 2020

Rendez-vous le 31 décembre pour découvrir ce que sera cet évènement musical. Il est très possible que les images arrivent en ligne dans la foulée de la diffusion chinoise.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel