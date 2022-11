Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Comment Kang est différent de Celui qui Demeure dans Loki

Le réalisateur Peyton Reed tease la différence entre Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania et Celui qui Demeure dans Loki, variants joués par Jonathan Majors.

Depuis Avengers : Endgame, une question plane sur l’univers cinématographique Marvel : qui succèdera à Thanos en tant que super-vilain de la franchise ? Tous les signes indiquent qu’il s’agit de Kang le Conquérant (incarné par Jonathan Majors), un personnage dont la place dans le MCU reste encore floue.

Les fans qui gardent l’œil sur tout Marvel ont déjà vu Kang dans le final de la saison 1 de Loki. Puis il est récemment apparu à nouveau dans la bande-annonce d’Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un film dans lequel il jouera un rôle important. Mais ne vous y trompez pas : le Kang dans Quantumania est différent du Kang dans Loki, où il était connu sous le nom de Celui qui Demeure. Après tout, nous sommes dans le multivers, un lieu peuplé de variants.

« Kang le Conquérant dans notre film est un personnage très différent », a déclaré Peyton Reed le réalisateur de Quantumania à Empire dans une nouvelle interview. « C’est quelqu’un qui domine le temps et c’est un guerrier et un stratège. » Celui qui Demeure dans Loki était plus un instrument qu’autre chose.

Pour Reed, avoir un personnage aussi fort que Kang face à Ant-Man est un contraste intéressant : « C’est intéressant pour moi: prendre le plus petit Avenger, et dans l’esprit de certaines personnes le plus faible, et l’opposer à cette force absolue de la nature », a déclaré Reed.

Le film présente le premier véritable aperçu de Kang, le super-méchant qui existe dans le multivers à travers différents variants, l’un d’entre eux ayant été vu dans la série Loki. Indépendamment de la façon dont son personnage se retrouve dans ce film en particulier, nous savons déjà que ce ne sera pas la dernière fois que nous le verrons, car il devrait être le principal antagoniste du cinquième film Avengers, Avengers : The Kang Dynasty.

Le film verra le couple de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reprendre leurs rôles d’Ant-Man et de la Guêpe. Ils sont rejoints par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, qui reviennent en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, la fille de Scott qui a désormais 18 ans, tandis que Jonathan Majors revient dans le MCU en tant que Kang le Conquérant. Bill Murray est également présent dans le film comme le montre la bande-annonce.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et La Guêpe Quantumania sort le 15 février en France.

Source : Empire / Crédit ©Marvel