MCU: Matthew Vaughn suggère à Marvel de faire moins de films

Matthew Vaughn suggère aux studios Marvel de « faire moins de films et de se concentrer sur leur qualité ».

Matthew Vaughn n’est pas étranger au genre des super-héros ayant réalisé les films Kick-Ass et X-Men : First Class et le cinéaste a une suggestion pour Marvel Studios et DC car la « fatigue des super-héros » continue d’être un sujet de conversation.

« Je pense qu’au moins DC est en cours ; Je pense que James Gunn et [Peter Safran] ont de bonnes chances de réussir, et j’espère que [Kevin] Feige reviendra à en faire moins, qu’il fera moins de films et se concentrera sur leur qualité » a déclaré Vaughn dans une interview. avec Screen Rant.

Vaughn estime également que les films de super-héros s’appuient trop sur la CGI, affirmant qu’ils ont « tout foutu en l’air aussi parce que vous avez l’impression de regarder un jeu vidéo. »

« Vous n’êtes pas avec les personnages. En dehors des Gardiens, je pense toujours que Groot et le Raccoon sont des putains d’idées de génies, et je les adore. Je serai donc intrigué », a-t-il ajouté.

Vaughn confie aussi qu’il a été surpris par les résultats au box-office de The Flash qu’il a « vraiment apprécié » lors de sa sortie cet été et se demande s’il s’agissait d’une fatigue de super-héros.

« Ce qui m’a vraiment fait flipper, c’est que j’ai vraiment apprécié The Flash », a déclaré Vaughn. « Je pensais que c’était un très bon film, n’est-ce pas ? Et il c’est vautré au box-office, non ? Et je me dis : Attends, attends, c’est un bon film. Qu’est-ce qui s’est passé ? Et je ne sais pas si c’était la fatigue des super-héros ; vous venez de le voir réalisé. Donc, même si c’est bien fait, il y avait dans ce film une réalisation cinématographique vraiment, vraiment compliquée, difficile et assez spéciale et unique. Et je ne pense pas que Muschietti ait obtenu suffisamment de crédit pour ce qu’ils ont réussi. »

