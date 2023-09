Deadpool 3 : Shawn Levy, Ryan Reynolds et Hugh Jackman en photo

Alors que la production est en pause, le réalisateur de Deadpool 3, Shawn Levy, partage une photo avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Alors que la production de Deadpool 3 est en pause à cause des grèves des acteurs (SAG-AFTRA) et des scénaristes (WGA), le réalisateur Shawn Levy a partagé une photo sur une Instagram Story en compagnie de Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Sur cette photo, on peut voir le réalisateur et les deux acteurs partagé un repas. Sur l’image, on peut lire « Trois amigos qui attendent de reprendre le tournage ». Les trois hommes ont clairement hâte de reprendre le travail et terminer le troisième volet de la saga Deadpool qui fait désormais partie du MCU.

Depuis plus de deux mois, les acteurs et les scénaristes d’Hollywood sont en grève exigeant d’être payés de manière équitable. Ils demandent également une meilleure sécurité d’emploi suite à l’intérêt des studios pour l’intelligence artificielle et un meilleur système pour déterminer les résidus par rapport aux chiffres de streaming. Ces grèves ont entraîné le retard ou l’arrêt complet d’un certain nombre de productions de grande envergure.

Deadpool 3 a d’abord tenté de contourner ces obstacles et a commencé le tournage avant la grève de SAG-AFTRA, cependant, cela ait été gêné par le fait que Reynolds (qui est aussi co-scénariste du film) n’était pas légalement autorisé à apporter des modifications au scénario ou à improviser sur le plateau.

Sachant que chaque film a toujours des jours programmés pour des reshoots si nécessaire après le tournage principal, Marvel Studios aurait donner le temps au projet de réécrire et de refaire toutes les séquences nécessaires pendant la photographie supplémentaire.

Cela s’est finalement avéré n’être que le début des barrages du film lorsque la SAG-AFTRA s’est mise en grève, entraînant un arrêt complet de la production de Deadpool 3.

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Emma Corrin, et Rob Delaney.

Le film est toujours prévu pour une sortie en mai 2024.

Source : SR / Crédit ©Marvel Studios/Shawn Levy Instagram