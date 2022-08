Batman Caped Crusader : Le projet annulé chez HBO Max

La série animée Batman Caped Crusader ne verra finalement pas le jour chez HBO Max.

Le massacre continue chez HBO Max. Après l’annulation de Batgirl, Batman : Caped Crusader, une série animée des producteurs exécutifs Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves ne verra finalement pas le jour chez HBO Max, ont confirmé des sources à Deadline.

Cette série d’animation fait partie des six projets animés, qui ne seront plus produits par HBO Max mais selon des sources de Deadline, certains de ses projets pourraient être achetés par d’autres diffuseurs. Parmi les titres abandonnés par HBO Max, on trouve : Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical, Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story et The Amazing World of Gumball: The Movie.

Warner Bros Discovery a décide d’abandonner une grande majorité de projets jeunesses et a retiré une douzaine de titres d’HBO Max pour réduire les couts avant la fusion avec la plateforme Discovery+.

Batman: Caped Crusader a reçu une commande directe en mai 2021. La réinvention de la mythologie de Batman était produite par Warner Bros Animation, Bad Robot Productions et 6th & Idaho et marquait le retour de Bruce Timm, le producteur de Batman: The Animated Series, au personnage animé.

Source : Deadline / Crédit ©DC