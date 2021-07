The Walking Dead : Les films avec Rick Grimes sont encore vivants

Greg Nicotero assure que les films The Walking Dead avec Rick Grimes sont encore vivants.

Le film Walking Dead (pour le moment sans titre) avec Andrew Lincoln de retour dans le rôle de Rick Grimes est « toujours en vie », selon le producteur et réalisateur de The Walking Dead, Greg Nicotero. Le film spin-off, annoncé par le responsable du contenu de TWD Universe, Scott Gimple en novembre 2018, a publié une brève bande-annonce durant le Comic-Con de San Diego en 2019 avec la révélation que Rick Grimes reviendra dans les salles de cinéma – pas sur AMC.

Deux ans plus tard, Nicotero, Gimple et le créateur Robert Kirkman – qui a écrit le premier film d’une trilogie planifiée – voulaient s’assurer de faire les choses comme il le faut avec le film. « J’aimerais savoir, et j’aimerais pouvoir dire [quand ça se passe]. J’ai lu une variété de brouillons de scripts au cours des derniers mois. Ils s’assurent vraiment qu’ils font les choses correctement », a déclaré Nicotero, à ComicBook .

Nicotero était derrière la caméra lors de l’épisode de la saison 9 de The Walking Dead qui s’est terminé par la disparition d’un Rick proche de la mort, à bord d’un hélicoptère militaire de la République civique. Il s’attend à ce que l’histoire de Rick se poursuive avec une portée et une échelle dignes du grand écran.

Norman Reedus, qui incarne Daryl, n’est, de son côté, pas très au courant de se qui ce passe avec les films : « Je pense que personne ne sait ce qui se passe avec les films maintenant. J’entends des réponses différentes de différents groupes », a déclaré Reedus. « Donc je pense que c’est encore dans l’air ce que le film va être. Je pense que ça a changé de perspective plusieurs fois. Je n’en sais rien. »

The Walking Dead revient le 22 aout prochain pour la première partie de sa 11ème et dernière saison.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC