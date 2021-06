Blanche Neige : Rachel Zegler, la star du nouveau West Side Story pour le rôle principal

Disney engage Rachel Zegler de West Side Story pour le rôle principal de Blanche Neige dans le nouveau film en live action.

La nouvelle Blanche Neige sera latina. Rachel Zegler, que nous verrons bientôt dans la nouvelle version de West Side Story, vient d’être castée pour jouée le personnage classique de Disney dans un film en live-action, adaptation du film d’animation Blanche Neige et les Sept Nains.

Ce film sera réalisé par Marc Webb (The Amazing Spider-Man) et devrait démarrer sa production au courant de l’année prochaine. « Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons », a déclaré Webb dans un communiqué à Deadline. « Sa force, son intelligence et son optimisme deviendront partie intégrante de la redécouverte de la joie dans ce conte de fées classique de Disney. »

Sorti en 1937, le film original Blanche-Neige était le premier long métrage d’animation du studio Disney. Il rejoint maintenant Mulan, Maléfique, Cendrillon, Le livre de la jungle, Aladdin, Dumbo, Cruella (en salles aujourd’hui) et bien d’autres qui ont été adapté avec des acteurs en chair et en os.

Benj Pasek et Justin Paul, le duo de La La Land et The Greatest Showman, écriront de la musique fraîche pour le live-action Blanche-Neige et les Sept Nains.

Avec le casting de Zegler, Disney semble déterminé à vouloir être plus inclusif dans ses rôles principaux. Cela suit les castings d’Halle Bailey pour Ariel la petite Sirène et Yara Shahidi en Fée Clochette dans Peter Pan & Wendy.

En plus de West Side Story, qui sortira en décembre, Rachel Zegler sera aussi dans Shazam 2 Fury of the Gods.

Source : Deadline / Crédit ©Disney/20th Century Studios