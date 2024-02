Superman Legacy : Détails sur le costume de Superman et photo du casting

Détails sur le costume de Superman et découvrez une photo de James Gunn et du casting dans les coulisses de Superman Legacy.

La production de Superman : Legacy est maintenant bien lancé et sans aucun autre film DCU pour distraire pendant plus d’un an, les fans tentent de découvrir tous les détails autour du costume emblématique du héros titulaire avant la révélation officielle.

Cela a suscité quelques révélations alors que James Gunn, toujours attentif, répond à autant de questions et de spéculations que possible. Jusqu’à présent, il a révélé une grande partie du casting de Superman : Legacy et le fait que Superman : Legacy ne sera pas une histoire d’origine.

Sur les réseaux sociaux, Gunn a partagé une première photo en compagnie du casting à Atlanta, lieu du tournage.

Quant à son apparence, lorsqu’on lui a demandé sur Threads si le costume de Superman serait « plus classique, moderne ou quelque chose de totalement nouveau et différent », Gunn a simplement répondu : « Tout ça ».

Sur les réseaux sociaux, le logo qui aurait été utilisé durant la lecture du scénario a été révélé. Le « S » ressemble fortement au symbole du Superman de Kingdom Come. Si Superman : Legacy adapte ce logo particulier, alors il est possible qu’il prendra la forme d’un « S » rouge sur fond noir.

Il est également dit que le costume du kryptonien contiendra bien une cape mais il n’est pas dit si le symbole figurera dessus. Il est certain que cette cape aura une signification importante et qu’elle aura un rôle pratique pour accommoder le super-héros.

Lorsqu’on lui a demandé où allait le costume de Superman lorsqu’il se change alors qu’il est « en course », Gunn a répondu : « Josh Byrne dit qu’il est dans sa cape. » Josh Byrne est l’illustre auteur et artiste de bandes dessinées qui a travaillé sur la relance de Superman en 1986, Man of Steel, qui est apparemment sur place pour consulter James Gunn sur les détails du personnage.

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho,María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman Legacy est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Superman Legacy est prévu pour le 11 juillet 2025.

Source : SR,CBR / Crédit ©DC/DR