Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Une VFX bâclée à cause de Wakanda Forever ?

L’une des critiques qui revient le plus souvent à propos d’Ant-Man et la Guêpe Quantumania concerne la déception quant aux effets visuels du film. Étant donné que le film se déroule dans une réalité alternative, la grande majorité de l’image se déroule sur des décors créés numériquement, des décors qui auraient été largement négligés en raison du travail nécessaire sur un autre film de Marvel Studios.

Un nouvel article de Vulture indique que les spécialistes des effets visuels ont été retirés de Quantumania pour se concentrer davantage sur le film acclamé par la critique : Black Panther Wakanda Forever.

« C’était comme une deuxième vague de ce qui s’est passé avec James Cameron sur Titanic, où les compositeurs faisaient essentiellement la sieste sous leur bureau, car il n’y avait pas assez de temps entre les quarts de travail pour rentrer à la maison, puis revenir », a déclaré un spécialiste VFX anonyme au site américain. « Maintenant, l’intégralité de l’industrie qui a été touchée par Marvel est définitivement cramée, et c’est ce qui cause le plus d’épuisement. »

Malgré des critiques mitigées, Ant-Man et la Guêpe Quantumania fait de bons résultats au box-office, ayant rapporté 257 millions de dollars dans le monde jusqu’à mardi soir. Pourtant, selon Vulture, trois sources distinctes suggèrent que Wakanda Forever était la priorité de Marvel Studios, conduisant à un problème pour que Quantumania soit prêt à temps pour sa première.

« Beaucoup d’entre nous savons que l’argent est là. Pourquoi ne pas l’utiliser ? Marvel qui dépense un peu plus d’argent pour payer plus de gens VFX ne ferait pas beaucoup de différence pour les dirigeants en haut », a déclaré une autre source au site. « Mais s’ils ne sont pas à l’aise avec leurs numéros de banque et que nous travaillons jusqu’à l’épuisement, nous perdons à chaque fois. Honnêtement, je l’assimile à la cupidité humaine. »

Depuis sa création en 2008, l’univers cinématographique Marvel a rapporté plus de 28 milliards de dollars à Disney.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : Vulture / Crédit ©Marvel Studios