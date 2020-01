Captain Marvel 2 : La scénariste de WandaVision écrira le film

Le film Captain Marvel 2 engage une nouvelle scénariste et part à la recherche d’une nouvelle réalisatrice.

Captain Marvel 2 est officiellement en développement. On apprend que Megan McDonnell, l’une des scénaristes de la future série WandaVision, écrira la suite des aventures de Carol Danvers. Selon The Hollywood Reporter, McDonnell est sur le point de signer son contrat.

Nicole Perlman, Meg LeFauve et Geneva Robertson-Dwore, ainsi que les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ont tous contribué au scénario du premier film. Il est dit que Boden et Fleck ne reviendront pas pour réaliser le second volet, la production est donc à la recherche d’une nouvelle réalisatrice.

Aucune raison n’a été donnée quant au non-retour du duo derrière la caméra mais ils pourraient rester dans le MCU puisque, toujours selon THR, ils seraient courtisés pour une série Marvel sur Disney+.

Pour le moment, on ne sait pas grand chose de l’histoire du film mais il est dit qu’il se déroulera de nos jours contrairement au premier film qui se situait dans les années 90. Brie Larson reprendra le rôle principal mais on ne sait pas si Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, reviendra à son poste.

Pour rappel, Captain Marvel fut le premier film de Marvel avec une femme super-héroïne au centre de l’histoire. Il a récolté 1,1 milliard de dollars au box office. Une suite était donc inévitable.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour Captain Marvel 2.

Source : THR / Crédit ©Marvel