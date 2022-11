Flash : L’attente en vaut la peine selon le monteur du film DC

Le monteur du film Flash explique pourquoi cela vaut la peine d’attendre après toutes ces années en développement.

Après des années et des années de travail, le film Flash est enfin sur le point de sortir l’année prochaine sur grand écran. Le film a déjà suscité beaucoup d’anticipation et de spéculations, entre le retour de Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne / Batman et la place globale du film dans l’univers en constante évolution de DC.

Une brève bande-annonce lors du DC FanDome de l’année dernière a dévoilé exactement ce que le film a en réserve, y compris la révélation que la star de la franchise Ezra Miller jouera deux incarnations de Barry Allen dans le film et selon le monteur du film, Paul Machliss, la technologie utilisée pour donner vie à cela pourrait être en partie la raison pour laquelle le film a été retardé.

« Ça va être excitant », a expliqué Machliss à IBC. « Je veux dire, Warner nous a chargé de faire le meilleur film possible. Ce que je peux dire, c’est que nous allons utiliser… Nous sommes le premier film à utiliser une très, très nouvelle technologie en termes d’obtention de plusieurs versions du même acteur à l’écran, plutôt que d’utiliser des caméras verrouillées ou même les commandes de mouvement que nous avons utilisées dans [Last Night in Soho]. »

Il ajoute : « Il y a eu un développement avec une technologie merveilleuse, dont j’aimerais pouvoir parler maintenant, mais l’année prochaine, une fois le film sorti, nous pourrons entrer dans les moindres détails. Mais c’est très, très excitant et je suis très heureux de dire que nous sommes les premiers, certainement sur un film à cette échelle, à l’utiliser. C’est probablement pourquoi il a fallu si longtemps pour terminer. Mais ça vaut la peine d’attendre, parce que ça a l’air fantastique. »

Dans The Flash, Barry Allen voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, ce qui entraîne des conséquences inattendues sur sa chronologie.

Au casting : Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen / The Flash, les itérations de Ben Affleck et Michael Keaton de Bruce Wayne / Batman, ainsi que Sasha Calle qui fait ses débuts en tant que Supergirl, Kiersey Clemons en tant qu’Iris West, Ron Livingston dans le rôle d’Henry Allen, Maribel Verdu dans le rôle de Nora Allen. Ian Loh en tant que jeune Barry Allen et Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso dans des rôles actuellement inconnus.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash est actuellement prévu pour une sortie le 23 juin 2023.

Source : IBC / Crédit ©Warner Bros