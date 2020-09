The Falcon and the Winter Soldier : Lancement repoussé en 2021

Le lancement de la série The Falcon and the Winter Soldier est repoussé en 2021.

C’est une déception pour les fans de Marvel, mais c’était à prévoir. Alors que WandaVision arrivera bien avant la fin de l’année, il faudra finalement attendre 2021 pour voir The Falcon and the Winter Soldier.

La série devait initialement arriver en août de cette année en tant que première série directement liée à l’univers cinématographique Marvel. Cependant, lorsque la production a été mise en pause plus tôt cette année à cause de COVID-19, cela a mis un accroc dans les plans de Disney. Elle rejoint ainsi une liste croissante de séries et de films qui ont été forcés de passer à l’année prochaine.

Bien que Disney et Marvel Studios n’aient pas encore officiellement annoncé de nouvelle date, une mise à jour discrète de la page de la série sur Disney + révèle qu’elle arrivera effectivement dans le courant de 2021. Au bas de la page, il est maintenant écrit « à venir en 2021 ».

Avec The Falson and The Winter Soldier qui passe à l’année prochaine, WandaVision sera maintenant la première série Marvel de Disney+ à faire ses débuts. On ne sait pas si ce changement aura un impact sur le MCU dans sa globalité.

The Falcon and the Winter Soldier reprend après les événements de Avengers: Endgame et emmène Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Stan) dans « une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience ». Daniel Brühl revient également dans le rôle Baron Zemo, un méchant de Captain America: Civil War.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel