Wonder Woman 1984 : La bande-annonce du DC FanDome !

Découvrez la bande-annonce du film Wonder Woman 1984 pleine d’images inédites, dévoilée au DC FanDome.

Wonder Woman 1984 a lancé les panels de la convention virtuelle DC FanDome, premier événement en ligne entièrement consacré aux œuvres de DC. Après une affiche dévoilée en amont de la convention, c’est un nouveau trailer explosif qui a été révélé.

Pour la première fois, on peut aussi voir Barbara montrer un aperçu de ses capacités avant de la voir complètement dans la peau de Cheetah. Le face à face entre Diana et Barbara promet.

Dans ces nouvelles images inédites, on découvre le retour de Steve Trevor qui débarque dans un monde moderne, loin de la première guerre mondiale. « Oh, eh bien le premier film est évidemment très bien Diana étant un poisson hors de l’eau, et puis celui-ci est amusant pour le public et c’est un changement total de cette dynamique », a déclaré Pine. « Donc, il est bien moins le réaliste blasé de la guerre, le pro de la guerre qu’il est dans le premier, et celui-ci est juste un peu, vous savez, un garçon transpercé par l’émerveillement de cette incroyable ère de sophistication. »

Etaient présents durant le panel, la réalisatrice Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal. Linda Carter, la Wonder Woman originale a aussi fait une apparition.

La réalisatrice a confirmé que le film sortira bien en salles, les fans n’ont donc pas à s’inquéter. Cepenfant, rien n’est certain avec la pandémie qui frappe le monde.

Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de Wonder Woman, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Rendez-vous en salle le 30 septembre prochain pour Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 – La bande-annonce du DC FanDome VOST

Wonder Woman 1984 – La bande-annonce du DC FanDome VF

Crédit ©Warner Bros