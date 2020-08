Star Wars : La présidente de Lucasfilm tease le futur de la franchise

Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm tease le futur de la franchise Star Wars au cinéma.

L’avenir de la franchise Star Wars au cinéma est, à bien des égards, un grand mystère. Mais la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fourni une mise à jour sur les plans futurs du studio pour la saga de science-fiction emblématique. Ce que nous savons avec certitude, c’est que les films iront au-delà de la saga Skywalker, qui s’est conclue avec L’Ascension de Skywalker l’année dernière. Maintenant, comme Kennedy le dit, ils chercheront l’inspiration dans la mythologie plus large.

Dans un premier temps, la présidente des studios explique à The Wrap que depuis l’achat de Lucasfilm par Disney, le but premier était de finir la saga commencée par George Lucas : « C’est un processus en constante évolution. Vous savez, quand je suis personnellement arrivée là-dedans, George avait déjà eu des conversations avec ses précédents acteurs, Carrie (Fisher), Harrison (Ford) et Mark (Hamill), il y avait une saga que les fans adoraient et il n’a jamais fini. Il parlait toujours de faire neuf films et il était prêt à terminer ça. Et donc, notre objectif était depuis le début de terminer cette saga. »

Star Wars a un potentiel énorme au-delà de la saga principale et c’est ce qu’elle souhaite explorer : « Et maintenant, nous prenons du recul. Des histoires ont été racontées dans cet univers au cours des 40 dernières années et quand on commence vraiment à regarder toutes les différentes histoires qui ont été racontées, que ce soit dans les livres et les jeux, on se rend compte qu’il s’agit d’une mythologie qui s’étend sur environ 25000 ans. »

Mais il fait prendre du recul et examiner les choses avant de reprendre la franchise en salles après la saga Skywalker : « Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul et vraiment absorber ce que George [Lucas] a créé, puis commencer à réfléchir à la direction que pourraient prendre les choses. »

Ils ne s’arrêtent pas de réfléchir et cherchent les bons cinéastes pour s’atteler à la tâche : « C’est ce que nous avons fait, et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire et à rencontrer de nombreux cinéastes et talents différents. Il y a tellement de fans et tellement de cinéastes qui ont été influencés par Star Wars pendant si longtemps que c’est une opportunité fantastique de se faire une idée de qui veut en faire partie. C’est donc ce que nous faisons. »

Des cinéastes ont déjà été annoncés pour prendre les commandes d’un film, notamment Taika Waititi (Thor Ragnarok) et Rian Johnson qui est toujours attaché à une trilogie. Il y a également le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui travaille à développer un film.

Mais pour le moment, les choses se passent sur le petit écran pour Star Wars avec The Mandalorian et les autres séries en préparation. Kennedy pense que la télévision offre de grandes opportunités : « La capacité d’être très axé sur les personnages, avec une narration étendue et une narration connectée, je pense que cet espace nous offre une excellente occasion de le faire. »

En ce qui concerne les films, Disney a récemment modifié son calendrier de sortie. Le prochain film Star Wars sortira le 22 décembre 2023 et deux autres films suivront le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027.

Source : The Wrap / Crédit ©Lucasfilm