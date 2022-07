Donjons & Dragons : Un premier aperçu de Hugh Grant dans le trailer du Comic Con

Découvrez la première bande annonce pour Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et Hugh Grant

Connu pendant des décennies comme un jeu de geeks asociaux, rendu plus à la mode depuis Stranger Things ou Big Bang Theory, le jeu de rôle Donjons & Dragons a droit à son adaptation au cinéma prévue en salle pour 2023, alors que le jeu de plateau connait un nouveau succès chez les plus jeunes et les plus vieux.

Une adaptation qui se dévoile aujourd’hui avec une première bande annonce du film, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, mise en ligne à l’occasion du panel de présentation du film au traditionnel Comic Con de San Diego.

Une bande annonce pour un film qui se veut comme un « money heist » façon Ocean Eleven, mais sauce fantasy, avec un monde merveilleux fantastique.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, entre film d’action et buddy comedy avec Chris Pine en tête d’affiche, leader du groupe et joueur de luth en mode rocker à ses heures perdues (true story).

Si les méconnaisseurs du jeu pourraient bien prendre du plaisir à voir ce film, plus proche d’un Princess Bride dans l’idée que d’un film de jeu de rôle et d’action, il se pourraient bien que les fans de Donjons et Dragons n’accueille ces premières images avec le meilleur des avis, au vu de cette bande annonce et de ce qu’on a pu voir au panel du SDCC.

Un film qui donc s’appuie sur la comédie avant tout, avec visiblement des effets spéciaux à foison, et un casting hollywoodien, de Michelle Rodriguez jusqu’à même Hugh Grant que l’on aperçoit dans cette bande annonce qui explique les enjeux du film, dans le rôle de l’antagoniste de

Dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, Chris Pine et sa bande de voleurs (of course) une bande de personnages improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue avant que les choses tournent mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

Pour ceux qui ne sont pas des roliste ou qui n’ont jamais regardé Stranger Things – ou avant ça The Big Bang Theory – Donjon et Dragon est un jeu de plateau créé dans les années 1970 par les Américains Gary Gygax et Dave Arneson.

Chaque partie est unique et mené par un Maitre du jeu qui imagine une quête ou aventure basée sur un set de règles qui régissent le monde de ce jeu de rôle sur table. Chaque partie est malléable et peut-être réinventée à l’infini, tant que les règles de l’univers sont respectées.

Donjons & Dragons avait déjà été adapté au cinéma en 2000 dans un film qui a reçu un accueil mitigé par la critique et le public.

Au casting de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs, on retrouvera Michelle Rodriguez aux côtés de Chris Pine, mais aussi René Jezan Paige (Bridgerton) en paladin, Justice dans la peau d’un sorcier et Sophia Lillis dans le rôle d’une druidesse.

Réalisé par Jonathan Goldstein (XII) et John Francis Daley, Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs est prévu en salle pour le 3 Mars 2023.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs – Bande Annonce VOST



Crédit photo : ©Paramount