Dune : Nouvelle bande-annonce épique du film de Denis Villeneuve

Nouvelle bande-annonce pour le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya.

Après les affiches de personnages, Warner Bros a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le film Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Cette nouvelle bande-annonce de plus de trois minutes, pleine d’images inédites, est assez différente de la précédente mais elle promet aussi un film épique pour la nouvelle adaptation de l’œuvre de Frank Herbert.

Récit épique et d’une rare puissance émotionnelle, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Le film réunit au casting Timothée, , Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.

Denis Villeneuve a réalisé le film sur un scénario qu’il a coécrit avec Eric Roth et Jon Spaihts, d’après le roman de Frank Herbert. Denis Villeneuve a également produit le film avec Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo. La production exécutive est assurée par Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt et Kim Herbert.

Dune sera présenté en avant-première mondiale le 3 septembre lors de la Mostra de Venise, puis sortira le 15 septembre 2021 en France.

Dune – Bande-annonce – VF

Dune – Bande-annonce – VOST