Doctor Who : Le mystère Ruby Sunday résolu dans le final (spoilers)

Le final de la nouvelle saison de Doctor Who lève enfin le voile sur le mystère de Ruby Sunday. Spoilers.

La nouvelle saison de Doctor Who est arrivée à sa fin et son final opposait le Quinzième Docteur et ses amis à Sutekh, le Dieu de la Mort dont la mission, nous l’avons appris, était de résoudre lui-même le mystère de la lignée de Ruby Sunday. Après tout, Sutekh était également là la veille de Noël 2004, attaché au TARDIS, et était incapable, comme quiconque, de distinguer le visage de la mère encapuchonnée.

En effet, Sutekh s’est attaché au TARDIS suivant le Docteur dans ses aventures durant des milliers d’années à travers le temps et l’espace, rependant la mort.

Le Docteur a compris que Roger ap Gwilliam, le futur homme politique terrible de l’épisode « 73 Yards », pourrait détenir la clé, étant donné qu’à son époque, il avait promulgué une loi qui force à enregistrer l’ADN de tous les citoyens.

Le Docteur, Ruby et Mel se sont ensuite rendus dans les années 2040, dans l’espoir de faire correspondre l’ADN de Ruby à quelqu’un figurant dans la base de données gouvernementale. Une fois le résultat apparu sur le moniteur, Ruby a nargué Sutekh avec l’identité de sa mère en affirmant qu’elle ne comprenait pas ce qui était affiché. Elle se rapproche de plus en plus du Dieu avant de laisser l’écran s’écraser au sol.

Ruby a utilisé cette ruse pour se rapprocher suffisamment de la forme bestiale de Sutekh afin de lui attacher une corde dont le Docteur avait attaché l’autre extrémité au TARDIS. Il a ensuite emmené Sutekh pour un violent voyage à travers le cosmos, et en « apportant la mort à la mort partout ! », il a ressuscité tous ceux qui avaient été réduits en poussière au début de l’épisode.

Après avoir abandonné Sutekh dans le vide, tout le monde s’est rassemblé à UNIT, où la technologie a été utilisée pour obtenir une correspondance à partir de la base de données ADN des années 2040. Et la mère biologique de Ruby est… ?

Louise Allison Miller, une infirmière de 35 ans à Coventry, qui à 15 ans a donné naissance à Ruby. Mais comme le beau-père de Louise n’était pas quelqu’un de bien, elle a décidé d’éloigner sa fille de cet environnement toxique. Quant au père de Ruby, il est tout aussi banal, il se nomme William Benjamin Garnett et il avait également 15 ans à l’époque et n’a jamais su que Louise était enceinte !

Alors pourquoi cette jeune femme si ordinaire est devenue une obsession pour le Dieu de la Mort ? « Elle était importante parce que nous pensons qu’elle est importante », comprit le Docteur. « Son existence était plus puissante que les Seigneurs du Temps et les Dieux », a-t-il ajouté. « En fin de compte, la personne la plus importante de l’univers était la plus ordinaire : une jeune fille effrayée qui protégeait son bébé. »

Tout le monde à UNIT s’est alors rendu compte que ce que la mère de Ruby désignait, en 2004, était un lampadaire portant le nom de rue, Ruby Road. Ruby avait toujours supposé qu’un travailleur social ou des secouristes avaient choisi son nom en fonction de l’endroit où elle avait été trouvée, mais « ma propre mère l’a choisi », dit-elle avec émotion.

Après avoir trouvé Louise et noué des liens avec elle et Carla, Ruby est retournée au TARDIS, prête à partir pour de nouvelles aventures, mais lorsqu’elle a appris que son père avait également été retrouvé, il est devenu clair que son temps en tant qu’acolyte du Docteur était écoulé. Il l’a rassure et lui dit qu’ils se retrouveront éventuellement mais pour le moment, sa vie est sur terre et ne fait que commencer.

« Et maintenant, Ruby Sunday… au revoir. »

Avant que l’écran passe au noir, il a été clairement indiqué que les voyages sans Ruby du Docteur se dirigeaient dans une direction terrifiante. Mme Flood réapparait et s’adresse directement aux téléspectateurs brisant à nouveau le quatrième mur : « Quelle fin heureuse pour Ruby Sunday. Mais la vie continue, n’est-ce pas, sans pitié. Et qu’arrive-t-il, vous demanderez-vous peut-être, à ce mystérieux voyageur dans le temps et l’espace connu sous le nom de Docteur ? Je suis désolée de le dire, son histoire se termine dans une terreur absolue », sourit la femme énigmatique, avant de nous dire bonne nuit.

Le Docteur reviendra bientôt pour une nouvelle saison sur Disney+.

Crédit ©BBC/Disney+