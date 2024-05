Doctor Who : Le mystère Ruby Monday sera résolu dans le final

Russell T. Davies promet une conclusion satisfaisante à l’histoire de Ruby Sunday dans le final de la nouvelle saison de Doctor Who. Spoilers.

Russell T. Davies révèle que des réponses arriveront bientôt concernant le mystère de Ruby Sunday et plus encore dans le final de la saison en cours de Doctor Who.

La nouvelle acolyte du Docteur jouée par Millie Gibson a rejoint la série dans son spécial de fin d’année 2023 L’Église sur Ruby Road, où la jeune Ruby se retrouve entraînée dans les aventures du Quinzième Docteur (Ncuti Gatwa).

La nouvelle saison de Doctor Who se terminera fin juin par un épisode spécial en deux parties intitulées « La légende de Ruby Sunday » et « Empire of Death« , où un secret du passé du Docteur pourrait contenir des réponses à la vérité sur l’origine de Ruby.

Dans une récente interview avec Doctor Who Magazine (via RadioTimes), le showrunner Russell T Davies a promis que le final de la saison apporterait enfin des éclaircissements, notamment en ce qui concerne l’origine de Ruby.

« Il y a un nombre inhabituellement élevé d’histoires qui se déroulent tout au long de cette saison. Avec le titre The Legend of Ruby Sunday, cette histoire d’enfant abandonné atteint son apogée. Millie le joue magnifiquement. Je suis ravi de la façon dont tout cela s’articule, » confie Davies.

Dans l’épisode de Noël qui a introduit Ruby, une personne mystérieuse portant une capuche a laissé Ruby sur le pas de la porte d’une église en 2004 et a été vue par le Docteur lorsqu’il a voyagé dans le temps pour la sauver. Le souvenir de ce moment provoque au Docteur la manifestation de flocons de neige comme on peu le voir dans l’épisode « Space Babies« .

Les flocons de neige se sont manifestés une fois de plus lorsque le Docteur et Ruby affrontaient Maestro dans les années 1960 et l’être immortel fut horrifié par le pouvoir que Ruby pouvait posséder. Maestro a également fait remarquer que Ruby pourrait avoir un lien avec « Celui qui attend ». Les chutes de neige se sont manifestés une fois de plus lors de l’expérience de mort imminente de Ruby sur Kastarion 3.

Une jeune femme de pouvoir

Dans l’épisode 4, 73 Yards, qui voit Ruby faire face à un défi sinistre toute seule dans une chronologie parallèle, la série a livré certains des plus grands indices de Doctor Who à ce jour, selon lesquels Ruby Sunday est quelque chose de bien plus puissant qu’elle ne le pense.

Dans la chronologie de 73 Yards, Ruby vit toute une vie dans laquelle le Docteur ne revient jamais et dans laquelle elle est constamment traquée par une mystérieuse Femme. Chaque fois que quelqu’un d’autre essaie d’approcher la Femme, elle transmet un message mystérieux qui les effraie tant qu’ils éloignent et fuient Ruby pour toujours.

Bien que 73 Yards n’explique pas exactement comment fonctionne la malédiction du cercle des fées, il offre au moins une certaine résolution sur l’identité de la Femme. À la fin de l’épisode, Ruby a vieilli et passe ses derniers jours dans une maison de retraite. Ici, dans la nuit, la Femme apparaît enfin plus proche de Ruby et elle devient la Femme.

Dans les derniers instants de 73 Yards, il devient clair que la femme était depuis le début la version plus âgée de Ruby Sunday, remontant le long de sa propre chronologie pour modifier sa propre histoire. À la toute fin de l’épisode, Ruby plus âgé apparaît au sommet des falaises galloises alors que le TARDIS se matérialise. Elle avertit le Docteur de ne pas marcher sur le cercle des fées et son jeune moi semble ressentir l’avertissement. La jeune Ruby empêche le Docteur de briser le cercle et son double plus âgé disparaît.

Ce n’est pas la première fois dans Doctor Who que Ruby Sunday est transportée dans une chronologie différente et sa capacité à l’annuler elle-même suggère qu’elle a peut-être des capacités qui n’ont pas encore été expliquées.

Le temps et les événements ne cessent de changer autour de Ruby depuis sa première apparition et elle continue de conjurer la neige. Il semble que ces chutes de neige soient liées à ses émotions et qu’elle a un pouvoir sur le temps. Ce qui est certain, c’est qu’elle a eu le pouvoir de mettre un terme aux actions néfastes d’un politicien extrêmement dangereux et elle a réinitialisé la temporalité.

Un nouvel épisode de Doctor Who est disponible chaque samedi sur Disney+.

Source : RadioTimes / Crédit ©Disney+