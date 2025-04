The White Lotus saison 3 : Carnage tragique dans le final – Qui est mort ? (spoilers)

Découvrez qui a perdu la vie dans le final de la saison 3 de The White Lotus qui se termine en carnage façon tragédie grecque. Spoilers.

Ce fut un carnage dans le final de la saison 3 de The White Lotus, alors que la série a vu la mort, non pas d’un seul, mais de plusieurs personnages. Plus que ça, c’est une véritable tragédie grec qui s’est produite dans le dernier épisode de la saison 3, culminant avec la mort de cinq personnes.

Souvenez-vous, au début de la saison, des coups de feu étaient entendu puis un corps était visible flottant dans l’eau. Il s’avère que l’instigateur des coups de feu est Rick (Walton Goggins), déclenchant une série d’événements qui ont finalement fait au moins cinq morts par balle.

Parmi les morts lors du finale se trouvaient Rick ; sa petite amie Chelsea, interprétée par Aimee Lou Wood, qui a déclaré plus tôt dans l’épisode qu’elle et Rick seraient « ensemble pour toujours » ; Jim Hollinger, propriétaire du White Lotus, joué par Scott Glenn ; ainsi que deux de ses gardes du corps.

Tuer le père

Après une seconde confrontation avec Jim Hollinger, Rick perd son sang froid, il se dirige vers lui, lui prend son arme et lui tire dessus à bout portant devant son épouse Sritala et le groupe des trois copines. De là, des échanges de tirs se font entre Rick et deux des gardes du corps de Hollinger. Les deux gardes sont touchés et meurent mais pas avant d’avoir atteint cette pauvre Chelsea qui prend une balle perdue. Puis Gaitok tire sur Rick qui tombe dans l’eau alors qu’il portait Chelsea dans les bras.

A la manière d’une tragédie grecque, Rick a entrainé la mort de la personne qu’il aimait en tentant de prendre sa revanche sur la personne qui selon lui a ruiné sa vie. Ce que Rick ne savait pas, c’est que Hollinger était en réalité son père. Sa mère lui a menti en lui disant que Hollinger a tué son père. Alors qu’elle tient son mari dans les bras, Sritala dit à Rick que Jim était son père.

Durant leur confrontation plus tôt dans l’épisode, Hollinger dit à Rick « Je me souviens de ta mère. Je savais qu’elle était ivrogne et une salope, je ne savais pas qu’elle était aussi une menteuse. Je ne veux pas que tu penses que ton père était un grand homme, ce n’était pas un saint, tu n’as pas manqué grand-chose et c’est la putain de vérité. »

Les survivants

Ailleurs, la famille Ratliff s’en sort indemne, du moins physiquement, parce que financièrement, ils sont fauchés. Cela dit, ils ne sont pas passé loin de la mort parce que Timothy (Jason Isaacs) était à deux doigts d’éliminer sa famille (sauf Lochlan parce qu’il a dit qu’il pouvait vivre sans argent) en les empoisonnant. Il leur a préparé un cocktail à base du fruit de l’arbre suicide mais a changé d’avis et les a empêché de le boire.

Cependant, Lochlan a failli y passer après s’être préparé un smoothie dans le blender rempli de poison qui n’a pas été nettoyé (vraiment Tim ?). Après une grande frayeur, son père le sauve de justesse et en quittant l’hôtel, Tim prévient sa famille que les choses vont changer.

Pendant ce temps, Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) et Laurie (Carrie Coon) sont reparties dans de meilleurs termes qu’elles ne sont arrivées (bien qu’elles aient été témoins de la violente fusillade). Le monologue de Laurie (impeccablement joué par Carrie Coon) était vraiment touchant et prouve que même après les piques qu’elles ont pu se lancer, leur amitié est sincère.

De son côté, Belinda (Natasha Rothwell) s’est enrichie de 5 millions de dollars en acceptant le pot-de-vin de Gary/Greg (Jon Gries), avec l’aide de son fils Zion pour les négociations. Mais sa fin heureuse entraine la déception de quelqu’un d’autre : elle est littéralement devenue Tanya (Jennifer Coolidge) en abandonnant Pornchai (Dom Hetrakul) et leurs projets de démarrer un spa ensemble dès qu’elle est devenue riche. Elle et Zion ont immédiatement quitté la Thaïlande pour s’assurer que Greg ne puisse pas changer d’avis et la poursuivre. On est contant qu’elle soit saine et sauve, mais l’argent change vraiment les gens.

Un « slow burn » cynique

Cette saison était clairement ce qu’on appelle un « slow burn ». Mike White a pris son temps pour en venir au fait mais il reste très fidèle à sa manière de faire. On ne peut pas nier que cette saison en Thaïlande était moins bien que les précédentes. Toutes les différentes histoires ont une fin, mais pas aussi nets et ordonnés que certains auraient pu l’espérer. Dans l’ensemble, ce final est un peu trop long (1h20) et on finit par perdre le seul personnage avec un cœur et une morale : Chelsea. Il est aussi décevant de ne pas voir la réaction de Chloe (Charlotte Le Bon), alors qu’elles avaient construit une amitié tout au long de la saison.

Cette saison était sous le thème de la spiritualité et du karma. Le fait que les choses se terminent dans un bain de sang et dans une grande violence est ironique. On reste tout de même fan de la série parce qu’elle a offert des moments mémorables, notamment à travers le personnage de Victoria (Parker Posey) ou encore les trois amies, mais la série a perdu quelque chose.

Il y avait une certaine vivacité dans The White Lotus qui a pratiquement disparu ici, remplacée par une histoire pleine d’aigreur qui a toute l’obscurité mais aucune de la lumière qui l’équilibrait au cours des saisons précédentes. Le discours de Mike White est toujours présent et son message sur les riches n’a pas changé, mais cette histoire d’inceste n’a mené à rien et beaucoup de personnages n’ont rien apporté non plus.

Chelsea était la lumière et elle s’est tragiquement éteinte. Belinda était aussi une âme pure qui a finit par succomber au chantage. Cela étant dit, on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce qu’elle fait ce qu’elle a à faire pour s’en sortir. La voir abandonner ce pauvre Pornchai de la même façon que Tanya la laissée est un crève-cœur, d’autant qu’il se passait vraiment quelque chose entre eux.

Clairement le cynisme a pris le dessus dans The White Lotus qui arrivait toujours à trouver une lueur d’espoir. On attend de voir ce que réserve la saison 4 qui a déjà été commandée par HBO.

L’intégralité de The White Lotus est à voir sur Max.

Crédit ©HBO