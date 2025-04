Daredevil Born Again saison 1 : Un final violent qui met en place la suite

Retour sur le final de la saison 1 de Daredevil Born Again qui se termine de manière brutale et met en place la suite. Spoilers.

Quand les créatifs de Daredevil Born Again ont dit que la série ne se retiendrait pas sur la violence malgré le fait que ce soit sur Disney+, ils ne mentaient pas. Les fans de la série de Netflix étaient habitués à une certaine violence et craignaient que la nouvelle série soit plus soft à cause du nouveau streamer mais clairement ce n’est pas le cas. Si certains avaient encore des doutes, le final a montré que Daredevil restait un coin sombre de Marvel qui ne recule devant rien.

Ce final, intitulé « Aller simple pour l’Enfer », s’ouvre sur un flashback un an plus tôt où Vanessa Fisk annonce à Poindexter la nouvelle de sa libération – avec la condition implicite qu’il utilise ses compétences particulières pour l’aider dans une situation impliquant un voleur et son avocat, Foggy Nelson. Vanessa est autant une menace que Fisk et fait tout pour protéger ses intérêts.

De nos jours, on retrouve Matt à l’hôpital qui se remet de la balle qu’il a reçu en sauvant la vie du maire Fisk. Sous l’effet des analgésiques, Matt appelle Karen alors que Heather est à son chevet (oops…). Il fait ensuite signe à Kirsten et commence à lui faire un débriefing sur la situation Vanessa/Foggy, mais sa partenaire du cabinet d’avocats ne l’entend pas. Heather s’excuse, avec un baiser sur la joue de Matt, après quoi Kirsten l’avertit qu’ils doivent avoir une longue conversation ce sujet.

Chaos

Fisk est informé de l’état de Matt et plante dans l’oreille de Buck l’idée que l’avocat intrépide qui a pris une balle pour le maire les sert mieux en tant que héros mort qu’en justicier vivant. (Quelle gratitude…!). Fisk plonge la ville dans le noir et au début du chaos, Buck se rend à l’hôpital pour tuer Matt, mais ce dernier a une longueur d’avance et fui l’hôpital. Quand il rentre chez lui, il trouve Frank Castle qui l’attendait sagement. Les deux justiciers ont à peine le temps d’échanger quelques piques que Matt enfile son costume pour faire face à la brigade sauvage de flics corrompus Fisk.

Daredevil les attaque avec une fureur non mortelle, tandis que Frank (qui ne s’appelle pas The Punisher pour rien) tranche, découpe et utilise des pistolets et des fusils de chasse saisis (et le bord d’un comptoir de cuisine) pour perforer bon nombre de ceux qui souhaitaient du mal à Matt.

Durant cette boucherie, Frank remarque réalise que c’est Cole North, l’un des membres de l’escouade de flics, qui porte son logo, est bien celui qui a tué Hector Ayala/White Tiger, mais Matt et Frank sortent alors précipitamment lorsque le premier entend une grenade atterrir, sautant du balcon sur le toit d’une voiture en contrebas, échappant de justesse à l’explosion. C’est là qu’arrive Karen en grande sauveuse et les sort de là.

Plan Marshall

Le lendemain du blackout, Fisk annonce à la ville son plan pour des rues plus sûres, qui implique un couvre-feu à 20 heures et une tolérance zéro pour les justiciers ; il a également fait de Heather sa nouvelle commissaire à la santé mentale. Elle est vraiment du mauvais côté de l’histoire et s’oppose directement à Matt sans le savoir. Enfin on se demande si elle a compris que Matt était Daredevil parce qu’il y a pas mal d’indices qu’elle aurait dû repérer à ce stade.

Pendant ce temps, Matt a avoué à Karen comment il avait laissé l’obscurité s’infiltrer en lui – comme lorsqu’il a failli tuer Poindexter – mais maintenant il était prêt à faire le bien et à laisser la lumière entrer. Karen a ensuite amené Daredevil dans l’arrière-boutique de Josie, où il a été accueilli par la graine d’une petite armée : Josie, Cherry et quelques bons flics inclus. Mais pour le moment, pas de Jessica Jones, ni Luke Cage ou de Danny Rand. Seront-ils de la partie en saison 2 ? On attend de voir car clairement, il aura besoin de toute l’aide nécessaire dans la suite de la série avec une résistance qui se construit pour sauver la ville des méfaits de Fisk.

Mais ce n’est pas tout, une autre histoire se met en place et possiblement le spécial Punisher. En effet, une scène de mi-générique nous a ramenés au cœur du port de Red Hook, où Fisk a emprisonné Swordsman, Frank Castle et d’autres personnages puissants qui s’opposent à lui. Frank a discuté avec un agent de l’AVTF également originaire du New Jersey et l’a piégé en lui serrant la main à travers l’ouverture de sa cage. Et c’est une erreur que l’agent ne commettra pas une seconde fois ! Frank est libre et il ne rigole pas.

Un retour décent

Dans son ensemble, ce retour de Daredevil était assez bon. On retrouve des personnages similaires que l’on a laissés dans la série de Netflix mais avec une certaine évolution. On espérait vraiment retrouver les Defenders à la fin mais l’espoir n’est pas perdu. Avec autant de personnes importantes qui ont disparues et une loi Marshall proclamée à New York, on s’attend à ce que la cavalerie débarque. (Et peut-être pas Spider-Man ? On peut toujours rêver).

Qu’on se le dise tout de même, le niveau d’écriture n’est pas le même que Netflix, mais c’est un démarrage décent. La série a réussi à étendre sa connexion avec le MCU et s’affirme encore plus dans cet univers, on s’attend donc à l’arrivée d’autres personnages qui pourront prêter main forte parce que ce qui se passe dans la ville est trop important pour passer sous le radar des autorités supérieures.

Ce final montre aussi à quel point la série a besoin de Karen Page. Elle était absente de la majorité de la saison et on comprend qu’elle ait voulu s’éloigner mais cet univers est meilleur avec elle. Deborah Ann Woll devrait être plus présente dans la saison et c’est une bonne chose parce que Daredevil Born Again a besoin de sa lumière.

Daredevil Born Again est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+