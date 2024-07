Deadpool & Wolverine : Premières réactions sans spoilers

Découvrez les premières réactions au film Deadpool & Wolverine après l’avant-première à New York.

L’avant-première du film Deadpool & Wolverine s’est tenue hier à New York et dans une interview sur le red carpet, le duo Ryan Reynolds/Hugh Jackman s’est confié à Deadline sur les grandes attentes des fans mais aussi les leurs.

« Je pense que nous attendions tous les deux beaucoup de ce film », a déclaré Jackman. « Alors oui, il y a un risque parce que nous voulions que cela dépasse ces attentes, et ces deux personnages comptent beaucoup pour nous. Notre amitié est l’une des choses les plus importantes de ma vie. Nous voulions donc être aussi bons que possible et, heureusement pour moi, toutes ces attentes ont été dépassées. »

Mais est-ce le cas pour le public ? Est-ce que les attentes ont été dépassées ou au moins sont-elles à la hauteur ? Un premier début de réponse peut être apporté avec les premières réactions (sans spoilers) des personnes qui étaient présentes durant l’avant-première ainsi qu’aux diverses projections presse organisées.

Pour le moment, c’est plutôt positif pour le troisième volet de la franchise Deadpool qui entre enfin dans le MCU.

Molly Freeman de Screen Rant a mentionné qu’elle « n’a pas entendu autant de gens applaudir et réagir dans un film – pas seulement un film de Marvel, mais AUCUN film – depuis Endgame », louant la façon dont cela fonctionne « pour tous les types de fans du MCU, du plus occasionnel au pur et dur », tout en partageant son amour pour la présence à l’écran de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, la qualifiant de « PARFAITE ».

#DeadpoolAndWolverine is GREAT!! i haven’t heard that many people cheering and reacting in a movie—not just a Marvel move, but ANY movie—since Endgame. It’s fun as hell and works for every kind of MCU fan, from casual to diehard. Ryan Reynolds and Hugh Jackman were PERFECT. — molly freeman (@mollyrockit) July 23, 2024

Tatiana Hullender, une autre journaliste de Screen Rant a partagé qu’ « entre toutes les plaisanteries, les « F-bombs » et les bains de sang », Deadpool & Wolverine tire définitivement sur la corde sensible des émotions, félicitant Reynolds et Jackman pour « avoir compris ce qu’une millennial comme moi aimait à propos de l’univers de la 20th Century Fox. »

Between all the quips, F-bombs, and blood baths… I gotta say that #DeadpoolAndWolverine made me leak a tear or two. Bravo to Ryan Reynolds and Hugh Jackman for understanding what a millennial like me loved about the 20th Century Fox universe. pic.twitter.com/kamn5L4K7s — The Distracted Tatiana (@myrcellasear) July 23, 2024

Clairement, c’est un carton chez Screen Rant puisque Joe Deckelmeier, un autre de ses auteurs, a qualifié Deadpool & Wolverine de « parfait pour moi » tout en faisant référence au film comme à « un voyage incroyable et un hommage à l’univers[s] de Marvel/Fox ».

La critique Ashley Sanders a félicité Deadpool & Wolverine pour leur aventure folle, déclarant : » Je ne suis pas sûre qu’il y ait jamais eu un film qui m’a fait rire, applaudir et rebondir avec enthousiasme sur mon siège comme ça. Ce qu’ils ont accompli est à inscrire dans les livres d’histoire ! »

DEADPOOL AND WOLVERINE Sweet Marvel Jesus that was one wild f⚔️ing ride. I’m not sure there has ever been a movie that made me laugh, cheer, nerd tf out, & excitedly bounce in my seat like that. What they pulled off is one 4 the damn history books! INSANE 🤯 #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/PRk0x72IO1 — Ashley Saunders (@ThatAshleyErin) July 23, 2024

Selon The Hollywood Handle, Deadpool & Wolverine « est aussi excitant que vous l’espérez. Il parvient à avoir le même ton que les films précédents avec des blagues super drôles et une histoire qui vous fera rire et pleurer. » Ils ajoutent : « Hugh Jackman livre l’une de ses meilleures performances dans le rôle de Wolverine » et ils notent aussi que « le film regorge de belles surprises qui, heureusement, n’affectent pas le cours de l’histoire. »

#DeadpoolAndWolverine is as exciting as you’re expecting it to be. It manages to have the same tone as the previous films with super funny jokes and a story that will have you laughing and crying. Hugh Jackman delivers one of his best performances as Wolverine and the film is… pic.twitter.com/X6VpgPntdy — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) July 23, 2024

D’après Jake Hamilton de Reel Blend, le film est « à la fois extrêmement hilarant et véritablement significatif (et déchirant). Pour lui le film est dans le « Top 10 Marvel – non pas à cause de ses caméos, mais à cause de son cœur. » Il souligne aussi que « ce film n’existe pas seulement, il compte. »

DEADPOOL & WOLVERINE is Marvel’s PLANES, TRAINS & AUTOMOBILES. What does that mean? It means it’s both wildly hilarious and genuinely (and heartbreakingly) meaningful. Top 10 Marvel — not because of its cameos, because of its heart. This movie doesn’t just exist — it MATTERS. pic.twitter.com/Ce7VOKMWZA — Jake Hamilton (@JakesTakes) July 23, 2024

Il semble également que la nostalgie est aussi bien présente dans le film « Maggie Lovitt de Collider a commenté que Deadpool & Wolverine « est LE festival de nostalgie des super-héros que vous attendiez », qui donnera aux fans du MCU un « choc dans votre système qui vous fera rire, crier et pleurer ».

Erik Davis de Fandago a « absolument adoré » le film. Tout en soulignant que « les caméos et les surprises sont épiques, et l’humour, l’action, les combats sanglants et les chutes d’aiguilles sont également formidables », il a également ajouté : « c’est le respect et l’amour pour les personnages qui vous séduisent. »

LFG! Absolutely loved #DeadpoolAndWolverine – yes the cameos and surprises are epic, and the humor, action, blood-soaked fights and needle drops are tremendous, too… but it’s the respect and love for the characters that win you over. This is the ultimate Deadpool movie. It is… pic.twitter.com/dhK1s6uh2O — Erik Davis (@ErikDavis) July 23, 2024

Comme on peut le voir, pour le moment, c’est grandement positif. Evidemment, ce sont des réactions à chaud et les critiques plus nuancées, à tête reposée, devraient apparaitre dans les jours à venir.

Même si beaucoup de choses ont été révélées sur Deadpool & Wolverine grâce au marketing, les réponses indiquent qu’il reste encore beaucoup de surprises en réserve pour le public.

Rendez-vous ce mercredi 24 juillet dans les salles pour découvrir Deadpool & Wolverine.

Crédit ©Marvel