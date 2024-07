House of the Dragon saison 2 : Nouveau caméo surprise de la saison 1 (spoilers)

House of the Dragon ramène un autre personnage de la saison 1 pour une apparition surprise. Spoilers.

Daemon Targaryen continue de recevoir des invités à Harrenhal. L’épisode 6 a présenté encore un autre personnage de la saison 1 que nous pensions disparu depuis longtemps : le roi Viserys I Targaryen incarné par Paddy Considine.

Jusqu’à présent dans la saison 2 de House of the Dragon, le personnage de Matt Smith a été hanté par une jeune Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), sa jeune nièce qui a été nommée héritière du trône à sa place ; Lady Laena Velaryon (Nanna Blondell), sa première épouse qui a choisi de se suicider avec le feu du dragon plutôt que de mourir impuissante en couches ; et la mère qu’il n’a jamais connue, Alyssa Targaryen (Emeline Lambert), avec qui Daemon a décidé d’avoir une bagarre œdipienne dans les draps dans cette vision particulière.

Daemon voit pour la première fois son défunt frère assis sur le trône de fer en pleine forme, tenant l’épée d’acier valyrienne Blackfyre et enfilant sa couronne – pas l’enveloppe en décomposition d’un homme qu’il a fini par devenir à la suite d’une maladie à la fin de sa vie.

Viserys réprimande Daemon pour avoir appelé son fils, mort-né dans le premier épisode, « héritier d’un jour » et pour ne pas être resté à ses côtés pendant son règne sur Westeros. Viserys apparaît à Daemon une seconde fois, pleurant sur le corps de sa femme, la reine Aemma Targaryen (Sian Brooke). Encore une fois, il exprime sa colère face au fait que son frère n’était pas là pour le soutenir après la mort d’Aemma en couches.

Alys Rivers (Gayle Rankin), la sorcière d’Harrenhal qui aime dire qu’elle est une chouette maudite pour vivre comme un humain, devient la pseudo-thérapeute de Daemon. Devant le barral de Harrenhal – le même endroit où elle a déclaré avec inquiétude que Daemon allait mourir – elle explique comment Viserys n’a jamais voulu être roi mais a fait de son mieux. Elle dit que Daemon, qui complote activement pour voler la couronne de sa femme, n’est pas adapté à ce poste. La couronne, souligne-t-elle, n’est pas un prix à gagner mais un fardeau à porter.

« Daemon ne va pas en thérapie », plaisante la scénariste Sara Hess à EW. « Il ne va pas s’asseoir et parler du fait d’avoir perdu sa mère quand il avait 2 ans. C’était juste une façon vraiment intéressante et cool d’entrer dans la psyché de Daemon contre sa volonté, presque. »

L’avant-dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon, dont la promo est à voir ci-dessous, sera diffusé lundi 29 juillet, suivi du final le 5 août sur Max.

House of the Dragon saison 2 – Promo épisode 7