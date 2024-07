Dexter Original Sin : Christian Slater, Patrick Gibson et Molly Brown se dévoilent en famille Morgan

Premier aperçu en images de Christian Slater, Patrick Gibson et Molly Brown dans la série préquelle Dexter Original Sin.

Dexter Morgan et sa famille sont bientôt de retour. La production de la série Dexter Original Sin est actuellement en cours et Paramount+ et Showtime commencent déjà à dévoiler des premières images de ses acteurs qui rempliront les rôles principaux.

Patrick Gibson (Shadow and Bone) incarne la jeune version de Dexter Morgan, un rôle précédemment joué par Michael C. Hall entre 2006 et 2013 dans la série Dexter puis en 2021 dans Dexter New Blood.

Cette nouvelle histoire centré sur Dexter se déroule 15 ans avant la série originale. Les téléspectateurs le verront évoluer d’étudiant à tueur vengeur dans la série de 10 épisodes. On le verra notamment en tant que stagiaire à Miami Metro, le commissariat qui l’embauchera plus tard en tant qu’analyste spécialiste des tâches de sang.

Le père adoptif de Dexter, Harry (James Remar dans la série originale), sera interprété ici par Christian Slater. Officier de police de Miami, Harry aide son fils l’instinct tueur à concevoir un code pour sélectionner les victimes dignes de mort et qui ne manqueront pas.

La version plus jeune de la sœur adoptive de Dexter, Debra (jouée par Jennifer Carpenter dans l’originale et Dexter : New Blood), sera interprétée ici par Molly Brown (Billions).

Les acteurs non montrés sur les nouvelles photos incluent Patrick Dempsey, qui joue le patron du jeune Dexter, James Martinez sera Angel Batista, Christina Milian jouera Maria LaGuerta, Alex Shimizu incarnera Vince Masuka, Reno Wilson interprétera un nouveau personnage. Notez également que Sarah Michelle Gellar sera en guest dans la série.

Source : EW / Crédit ©Paramount+ Showtime