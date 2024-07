Deadpool & Wolverine : Total look pour Lady Deadpool et un autre retour dévoilé (trailer final)

Le dernier trailer de Deadpool & Wolverine dévoile le look total de Lady Deadpool et confirme le retour d’un personnage de Logan.

La bande-annonce finale de Deadpool & Wolverine offre deux des grandes surprises avant la sortie du film. La première est que Lady Deadpool apparaît aux côtés de nombreux autres variants du célèbre Mercenaire. Divers teasers précédents avaient annoncé l’arrivée de Lady Deadpool, mais cette dernière bande-annonce dévoile pour la première fois le personnage dans toute sa splendeur. Cependant, elle reste masquée, il faudra donc attendre la sortie pou voir quelle actrice se cache derrière (Blake Lively ? Taylor Swift ?).

La plus grande révélation dans le trailer final de Deadpool & Wolverine est l’apparition de Dafne Keen, qui a joué de manière mémorable l’enfant mutant X-23 face à Hugh Jackman dans Logan de 2017. Ce film était censé être le dernier de Jackman en tant que personnage emblématique des X-Men, jusqu’à ce qu’il accepte de jouer à nouveau Wolverine dans le nouveau film Deadpool.

Notez cependant que Jackman a souligné qu’il jouait une itération différente de Wolverine et non celui qui est mort dans Logan, donc personne ne pouvait deviner si Keen apparaîtrait réellement dans le nouveau film. De plus, durant le press tour de The Acolyte, la jeune actrice a nié sa présence dans le film, c’était une information qui devrait resté secrète mais que Marvel vient désormais de révéler.

Juste au moment où la bande-annonce finale de Deadpool & Wolverine a fait ses débuts en ligne, Entertainment Weekly a publié une interview avec Keen dans laquelle elle a parlé de son retour en tant que X-23.

« Toute l’inspiration vient d’Andrew Garfield », a déclaré Keen à propos d’une mauvaise orientation de la presse, faisant référence à la façon dont Garfield a toujours menti sur son retour en tant que Spider-Man avant la sortie de Spider-Man: No Way Home. « Il est le maître en la matière, » dit-elle.

Keen a déclaré qu’elle avait « immédiatement crié » lorsque son agent l’avait appelé pour lui annoncer qu’on lui avait demandé de revenir en tant que X-23, ajoutant : « J’ai laissé tomber mon téléphone dans le bain. (…) J’étais un peu paniquée. Je me suis dit : « J’ai oublié comment la jouer. Elle n’est plus en moi. » »

Elle a fini par revoir Logan avant de filmer ses scènes dans Deadpool & Wolverine : « Dès qu’ils ont dit : « Action ! » J’ai vraiment eu l’impression que nous étions de retour dans Logan. C’était comme si huit ans ne s’étaient pas écoulés. »

Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet.

Deadpool & Wolverine – Trailer final