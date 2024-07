La Chronique des Bridgerton saison 4 : Benedict sur le marcher de l’amour (teaser)

La saison 4 de La Chronique des Bridgerton suivra l’histoire d’amour de Benedict Bridgerton.

C’est officiel, Benedict Bridgerton assumera le rôle principal dans la quatrième saison du drame royal à succès de Shondaland, alors qu’il recherche sa « Lady In Silver » Sophie.

Dans un teaser, à voir ci-dessous, Netflix affirme que « le masque sera bientôt levé sur l’union la plus palpitante de la saison prochaine » – un indice révélateur pour les fans des livres – avant de souhaiter la « Bienvenue sur le marché du mariage » à Benedict

Plusieurs scènes mettant en scène le frère Bridgerton sont ensuite projetées avant un court sketch avec l’acteur Luke Thompson dans lequel on lui offre un costume « pour le bal masqué ».

Cela s’appuie sur le teaser de la fin du final de la saison 3 où Eloise – s’envolant pour l’Écosse avec Francesca – a promis de revenir à temps pour le célèbre bal masqué de leur mère. C’est là que Benedict et Sophie se croisent pour la première fois dans les livres.

Selon le synopsis officiel : « La quatrième saison de Bridgerton se concentre sur le deuxième fils bohème Benedict (Luke Thompson). Bien que ses frères aîné et cadet soient tous deux mariés et heureux, Benedict est réticent à se caser – jusqu’à ce qu’il rencontre une captivante Dame en Argent au bal masqué de sa mère. »

Dans la saison 3 Benedict est épris d’une femme nommée Tilly Arnold – un personnage qui n’existe pas dans les livres – qui l’ouvre à l’exploration de sa sexualité lorsqu’elle l’encourage à s’engager dans une activité sexuelle avec elle-même et un autre homme, Paul.

La recherche d’un intérêt amoureux par Benedict est le sujet du deuxième livre de la série de Julia Quinn, An offer from a Gentleman. La série télévisée a modifié l’ordre avec la saison 3 prenant à la place le quatrième livre, Romancing Mister Bridgerton, qui met en lumière la romance entre Colin Bridgerton, joué par Luke Newton, et Penelope Featherington, jouée par Nicola Coughlan.

La Chronique de Bridgerton – Annonce saison 4