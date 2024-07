Joker Folie à Deux : Nouvelle bande-annonce musicalement chaotique

Warner Bros dévoile une nouvelle bande-annonce pour le film DC Joker Folie à Deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Une nouvelle bande-annonce pour Joker Folie à Deux vient d’être dévoiler, alors qu’il a été confirmé ce matin que le film DC ferait ses débuts à la Mostra de Venise, qui aura lieu début septembre.

Joaquin Phoenix, est de retour dans le rôle titre avec Lady Gaga à bord dans le rôle d’Harley Quinn, sa compagne au crime et à la vie. On peut découvrir le duo dans une bande-annonce qui va crescendo dans le chaos musical, au son d’une symphonie de violence et de mélancolie.

À seulement deux mois de la sortie du film en salles, la nouvelle bande-annonce complète nous plonge plus profondément dans la psychose commune du Joker de Phoenix et de Harley Quinn de Gaga, deux amants entrelacés qui font équipe pour se venger d’une ville qu’ils ressentent, les ont mis au ban de la société.

L’intrigue de la suite, reste pour le moment assez secrète mais on sait que le film sera en partie une comédie musicale et devrait se dérouler en grande partie à l’asile d’Arkham.

Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey constituent le casting de soutien avec Zazie Beetz de retour dans le rôle de Sophie de l’original.

Réalisé par Todd Phillips, Joker Folie à Deux sort le 2 octobre.

Joker Folie à Deux – Bande-annonce VF

Joker Folie à Deux – Bande-annonce VOST