Daredevil Born Again : C’est une « saison 4 » pour l’ancien showrunner de la série Netflix

L’ancien showrunner de la série Netflix Daredevil considère Born Again comme une saison 4, malgré les implications de reboot.

Après l’annulation de la série Daredevil de Netflix, le personnage est sur le point de revenir via une nouvelle série intitulé Daredevil Born Again sur Disney+. Les fans sont impatients de voir ce que cette nouvelle adaptation leur réserve tout en nourrissant certaines inquiétudes quant à la direction de la série.

Avec Charlie Cox, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal confirmés pour reprendre leurs rôles de Daredevil, Kingpin et Punisher respectivement, une partie de la série originale Netflix semble être intacte. Cependant, le sort des personnages secondaires de la série est toujours en suspens, car Elden Henson et Deborah Ann Woll ne devraient pas reprendre leurs rôles respectifs de Foggy Nelson et Karen Page.

Alors que Marvel Studios amène progressivement ces personnages dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) plus large, la question de savoir comment Daredevil Born Again s’intégrera dans ce récit plus large devient de plus en plus importante.

Erik Oleson, l’ancien showrunner de la série Netflix, considère Daredevil Born Again comme la quatrième saison de la série. Dans une interview avec Screen Rant, Oleson a exprimé son soutien à la nouvelle série, bien qu’il n’ait aucune information.

« Je les soutiens à fond. Je n’ai aucune information privilégiée pour vous. Je savais que cela allait arriver juste à cause de chuchotements d’amis dans la famille Marvel. Mais je ne sais vraiment pas encore ce qu’ils prévoient. Nous avons utilisé des morceaux de Born Again dans notre saison. J’appelle toujours [Daredevil: Born Again] saison 4, mais ils essaient d’insister sur le fait que ce n’est pas le cas, alors je vais accepter ce qu’ils veulent l’appeler. »

Il ajoute est content pour les acteurs qui continuent l‘aventure Daredevil : « Je suis très heureux que Charlie [Cox] et Vincent, et j’espère aussi d’autres de nos amis Marvel, puissent faire plus de la série. Je suis un grand fan d’eux; Je suis un grand fan de la série. J’ai hâte de voir ce que c’est. J’espère que c’est génial, disons ça comme ça. »

On attend de voir comment Born Again racontera l’histoire de Daredevil et si Disney+ ne va pas trop édulcorer les personnages qui étaient assez brutaux sur Netflix.

Daredevil Born Again devrait sortir au printemps 2024.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel/Netflix/Disney