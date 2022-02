Spider-Man No Way Home : Les scénaristes avaient des idées pour les autres univers Spider-Man

Les scénaristes de Spider-Man No Way Home avaient des idées pour les univers de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Spider-Man No Way Home a réussi le pari de lier trois franchises Spider-Man qui représentent trois générations de fans. Il y a la première trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, les deux films Amazing Spider-Man de Marc Webb avec Andrew Garfield et évidemment la dernière trilogie en date de Jon Watts avec Tom Holland.

En raison de la complexité de lier trois franchises distinctes dans un crossover, les scénaristes de No Way Home Erik Sommers et Chris McKenna admettent qu’ils ont pensé à où l’histoire pourrait aller si Sony décidait de revisiter les univers de Raimi ou Webb.

« Croyez-moi, nous en avons parlé et nous avions en fait des idées pour, vous savez, des moyens de montrer les effets s’il y en avait. Je veux dire, croyez-moi, ce sont toutes de bonnes questions », a récemment déclaré Sommers à IGN (via The Direct) .

Il a ajouté : « Chris et moi avons même été tentés de peut-être, vous savez, lancer un tag où vous deviez voir quelque chose. ‘Que se passerait-il si ce gars revenait et que cela avait changé ? Ne serait-ce pas amusant ?’ Encore une fois, nous ne voulions pas détourner l’attention de l’émotion de ce qui se passait avec notre Peter Parker. »

Le temps de Maguire en tant que Parker semble bel et bien terminé puisqu’il a eu sa propre trilogie, mais les fans se sont ralliés au désir de Garfield de terminer sa trilogie avec un Amazing Spider-Man 3. Même Tom Holland a apporté son soutien à ce mouvement.

« J’adorerais voir The Amazing Spider-Man 3 », a déclaré Holland à ComicBook.com dans une interview exclusive lors d’un événement presse pour Uncharted. « Je pense que ce qui était si merveilleux, c’est la façon dont Andrew a pu faire amende honorable avec le personnage et le studio, vous savez, pour en quelque sorte reconquérir le grand public. »

Andrew Garfield a eu son moment de gloire dans No Way Home et a touché le cœur des fans. Si pour le moment rien n’est dit pour un Amazing Spider-Man 3, il ne serait pas étonnant que Sony décide de revisiter son univers un jour.

Spider-Man No Way Home est encore dans les salles de cinéma.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel