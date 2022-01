Peacemaker : Dans les coulisses de la séquence de danse épique du générique

Découvrez une vidéo dans les coulisses de l’excellent générique d’ouverture dansant de la série Peacemaker.

L’une des choses les plus amusantes de la série Peacemaker est clairement son générique de début que vous ne voudrait pas ignorer. Depuis le lancement de la série la semaine dernière, ce générique d’ouverture dansant fait sensation sur la toile avec les fans qui reprennent les pas dans des vidéos Tik Tok. C’est devenu un classique instantané et James Gunn est vraiment fier de ce générique.

Scénarisé par Gunn et chorégraphié par Charissa Barton, qui appelle le style inexpressif et robotique « the Peacemaker Groove », le numéro de danse sur « Do Ya Wanna Taste It » de Wig Wam est un retour au « glam hair band metal des années 80 », dit Cena.

Gunn, qui a lui-même créé de la playlist officielle de la bande originale de Peacemaker et des mix tapes des Gardiens de la Galaxie, explique : « J’ai toujours des séquences de danse dans tout ce que j’ai fait. »

Barton « a créé quelque chose qui rappelle ces vieilles bandes dessinées, où vous voyez les gars dire, ‘Pow!’ Et ils se déplacent de ces manières très angulaires », explique Chukwudi Iwuji, qui joue le mercenaire ultra-sérieux Clemson Murn.

Selon la chorégraphe, le Peacemaker Groove est influencé par Charlie Chaplin, Buster Keaton et est « enraciné dans la danse moderne, combiné avec peut-être un peu de street-style ».

« Je suis très excité de pouvoir créer un générique qui était très, très différente de tout ce qui se passe à la télévision et de tout ce qui existe dans le monde de DC, bien sûr », a déclaré Gunn dans le making-of des coulisses à voir ci-dessous. Le générique est aussi à voir dans son intégralité.

Peacemaker, c’est le jeudi sur HBO Max.

Peacemaker – Making-of générique

Peacemaker –Générique