Avengers 5 : Une réponse de John Boyega sur le rôle de Kang refait surface

La réponse de John Boyega sur le recasting de Kang dans le MCU refait surface après le licenciement de Jonathan Majors.

L’univers cinématographique Marvel a été profondément bouleversé cette semaine, avec l’annonce que Disney et Marvel Studios se séparaient de l’acteur de Kang, Jonathan Majors. Majors a été reconnu coupable de plusieurs accusations d’agression et de harcèlement contre son ex-petite amie Grace Jabbari, après un an de scandale et un procès très public.

Alors que Marvel attendait le résultat officiel du procès, la rumeur courait depuis l’arrestation initiale de Majors selon laquelle il perdrait son rôle de prochain grand méchant de la franchise Marvel.

La spéculation selon laquelle Jonathan Majors pourrait ne pas réaliser son arc en tant que Kang dans le MCU s’est également accompagnée de spéculations de fans sur l’acteur et/ou le personnage de Marvel qui pourrait le remplacer.

L’un des principaux favoris des fans a toujours été l’acteur de Star Wars, John Boyega, qui est devenu à la fois une star de la franchise à succès, ainsi qu’un acteur acclamé et respecté par la critique. En ce qui concerne les acteurs de remplacement pour les Majors, Boyega est un choix plus que solide.

Le seul problème ? John Boyega a déjà clairement indiqué qu’il ne voulait pas jouer le rôle de Kang dans le MCU. Quand une fan lui suggère de demander à son ami et co-star de Detroit Anthony Mackie, qu’il le connecte aux personnes responsables du casting de Kang, Boyega répond non avec un gif de l’âne de Shrek :

Le plus gou, c’est que ce tweet a été posté le mois dernier, avant le verdict de Majors. Cette réponse fait donc à nouveau surface quand le nom de Boyega a été a nouveau suggérer pour remplacer Majors.

Pour le moment, on ne sait pas si Marvel va recaster Majors ou s’ils vont complètement revoir leur histoire pour se diriger vers un nouveau méchant pour la Saga Multivers.

Crédit ©Disney/Marvel