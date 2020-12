Wonder Woman 1984 : Patty Jenkins ne veut pas faire de version étendue

Patty Jenkins pense qu’une version étendue de Wonder Woman 1984 ne vaut pas vraiment le coup.

Wonder Woman 1984 va enfin sortir aux Etats-Unis ce 25 décembre et il semble que ce sera l’unique version que les fans verront puisqu’il n’y aura pas de version étendue ou de Director’s cut.

Dans une interview avec Collider, la réalisatrice du film Patty Jenkins a expliqué qu’une version étendue de Wonder Woman 1984 ne sera pas très différente de la version qui va sortir. « Non, je ne voudrais même pas [faire une version étendue] » dit-elle à Collider.

« La raison en est que j’ai grandi avec le rythme des films un peu plus lent et je pense que c’est génial. Et quand je montre ces films à mon fils, il n’y a aucune partie de lui qui pense qu’ils sont trop lents. Lorsque vous regardez Superman ou que vous regardez Les Aventuriers de l’Arche Perdue, rien n’est trop lent. Tout avance très vite dans les films maintenant, mais cela ne crée pas plus d’émotion pour moi … »

Elle ajoute : « Si je faisais une version plus longue, ce serait 15 minutes ou 10 minutes de plus et tout le monde dirait : « Je ne vois pas la différence », car ce serait juste un rythme un peu plus lent dans l’ensemble, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. »

Patty Jenkins semble assez satisfaite du film qu’elle a réalisé et ne voit donc pas l’intérêt d’un director’s cut. Ça n’apporterait rien de plus pour elle et ça casserait le rythme du film.

A l’affiche de Wonder Woman 1984 on trouve Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros