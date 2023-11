NBC fixe les dates de retour après la grève; confirme la fin de La Brea après 3 saisons

NBC fixe les dates de retour de ses séries #OneChicago, Law & Order après la grève et annonce la fin pour La Brea.

Deux semaines après la fin de la grève SAG-AFTRA, NBC est le dernier Network US à dévoiler son plan pour la saison télévisée retardée et la chaine va dégainer ses programmes avant les autres, n’attendant pas 2024.

NBC présentera sa nouvelle comédie avec Jon Cryer Extended Family et diffusera un épisode spécial fête de la sitcom Night Court le samedi 23 décembre, profitant de la diffusion d’un match de football américain. Les deux séries jetteront ensuite l’ancre dans leur créneau horaire normal du mardi à partir du 2 janvier.

La chaine a également annoncé que la saison 3 de La Brea sera la dernière. Elle ne contiendra que 6 épisodes et sera diffusée à partir du mardi 9 janvier, servant de lead aux deux derniers épisodes de la saison 1 de Found.

Le trio #OneChicago de Dick Wolf lancera ses nouvelles saisons respectives le mercredi 17 janvier, avec le retour des trois séries Law & Order le jeudi 18 janvier.

La nouvelle série The Irrational reviendra pour les quatre derniers épisodes de sa saison 1 à partir du 29 janvier. De son côté, Magnum tirera sa révérence début 2024 et une date pour les derniers épisodes de la saison 2 de Code Quantum sera annoncée dans les prochaines semaines. Quant à la sitcom Lopez vs. Lopez, une date reste à déterminer.

NBC fut la seule grande chaine américaine a offrir des épisodes inédits au début de la saison ayant anticipé les grèves des scénaristes et des acteurs. Les nouveautés Found et The Irrational ont pu produire une bonne partie de leur saison à l’avance tout comme la saison 2 de Code Quantum et la saison finale de Magnum.

NBC – Grille mi-saison 2023/2024

Samedi 23 Décembre

20h EXTENDED FAMILY (Series premiere)

20h30 Night Court (Episode Special fêtes)

Mardi 2 Janvier

20h Night Court (Horaire normal)

20h30 EXTENDED FAMILY (Horaire normal)

Mardi 9 Janvier

21h La Brea (première de la saison finale)

22h Found (avant dernier épisode)

Mercredi 17 Janvier

20h Chicago Med (Season premiere)

21h Chicago Fire (Season premiere)

22h Chicago P.D. (Season premiere)

THURSDAY, JAN. 18

20h New York Police Judicaire (Season premiere)

21h New York Unité Spéciale (Season premiere)

22h Law & Order: Organized Crime (Season premiere)

Lundi 29 Janvier

22h The Irrational (derniers épisodes de la saison 1)

Source : TVLine/Deadline / Crédit : NBC