Jason Bourne : Nouveau film en préparation

Un nouveau film Jason Bourne est en préparation avec Edward Berger à la réalisation.

Universal est sur le point de relancer une franchise qui a démarré il y a plus de 20 ans. En effet, les studios sont en train de développer un nouveau film sur le super espion Jason Bourne, avec le cinéaste de A l’ouest, rien de nouveau Edward Berger en pourparlers pour le réaliser. Le nouveau film serait le dernier opus de la franchise à succès, qui compte cinq films (dont quatre avec Matt Damon) et plus de 1,6 milliard de dollars au box-office.

Des sources proches du projet ont souligné qu’il en était encore à ses débuts, donc tout grand retour dans le monde de Jason Bourne pourrait avoir lieu dans un avenir lointain. Il n’y a actuellement aucun scénario en préparation, et aucun scénariste n’est attaché au film potentiel, il n’est donc pas clair si le plan est de ramener les acteurs originaux ou de rebooter entièrement la propriété.

Il est donc trop tôt pour dire si des acteurs comme Damon – qui a d’abord joué le rôle de l’assassin amnésique dans The Bourne Identity en 2002 et a récemment repris le rôle dans Jason Bourne en 2016 – reviendraient. La même chose est vraie pour Jeremy Renner, qui a joué l’agent Aaron Cross dans The Bourne Legacy de 2012, bien que l’implication du premier soit plus probable.

Si le deal se met en place, Berger succèdera à une lignée impressionnante de réalisateurs comprenant Doug Liman (The Bourne Identity en 2002), Paul Greengrass (The Bourne Supremacy en 2004 ; The Bourne Ultimatum en 2007 et Jason Bourne en 2016) et Tony Gilroy (The Bourne Legacy).

Source : Deadline / Crédit ©Universal