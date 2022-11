Marvel : Un sondage révèle une certaine fatigue des fans de la franchise

Plus d’un tiers des fans de Marvel disent ressentir la fatigue de la franchise dans un sondage, mais une grande majorité continuera de tout regarder.

L’univers cinématographique Marvel a produit plus de contenu que jamais dans les salles de cinéma et sur Disney+. La franchise a sorti quatre films l’année dernière et trois cette année, avec près d’une douzaine de séries et d’émissions spéciales faisant leurs débuts sur la plate-forme de streaming en même temps. Certains fans commencent ainsi à se sentir dépassés avec tout ce contenu Marvel à voir.

Dans une nouvelle enquête Fandom, dont les résultats ont été publiés jeudi dernier, 36% des fans de Marvel ont déclaré ressentir une fatigue de toutes les sorties en 2022.

Fandom, une plate-forme wiki de culture pop, a interrogé 5 000 fans de divertissement et de jeux aux États-Unis et au Royaume-Uni, et a tiré des informations des données de la plate-forme en fonction de l’utilisation sur ses 40 millions de pages de contenu et 250 000 wikis de fans.

Le rapport a également révélé que 84% des fans de Marvel qui ont répondu à l’enquête pensent qu’il y a trop de contenu à suivre. Mais 81% ont également déclaré qu’ils envisageraient de regarder tout ce que Marvel sortirait dans la franchise.

Le rapport suggère que les fans sont toujours fidèles à la propriété, mais pourraient être plus sélectifs à l’avenir s’ils continuent à se sentir inondés de contenu.

Marvel est toujours une force dominante dans le paysage du divertissement. Spider-Man: No Way Home a été le film le plus rentable au monde en 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Black Panther: Wakanda Forever détiennent les deux meilleurs démarrages de cette année au box-office américain.

Parce que tout est connecté dans le MCU, beaucoup de fans se sentent forcer de tout voir, pourtant, ce n’est pas nécessaire si c’est pour en sortir amère, ce n’est pas une obligation. Chaque titre que sort Marvel n’est pas fait pour le monde et beaucoup de films et séries tiennent sur leurs pattes.

Source : Fandom / Crédit ©Marvel