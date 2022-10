Réalisation : Paul Feig Casting : Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso, Charlize Theron, Kerry Washington Nationalité : USA Titre original : The School For Good And Evil Genre : Fantastique, Action, Aventure Durée : 2h27 Année de production : 2022 Distributeur : Netflix

Critique de L’école du Bien et du Mal, nouveau film Netflix de Paul Feig avec Charlize Theron et Kerry Washington.

Le bien contre le mal, c’est l’une des histoires les plus vieilles au monde. Les héros contre les méchants, on le voit sans cesse dans les histoires de super-héros ou les contes de fées. Sur ce point, L’école du Bien et du Mal ne réinvente absolument rien, même si le film tente de mettre un peu de nuance dans sa potion.

L’école du Bien et du Mal tente de s’inspirer et détourner les histoires de héros et de méchants à l’emporte-pièce d’une manière nouvelle, mais c’est une tâche si monumentale que le film a du mal à être à la hauteur. Adapté de la série de livres pour jeunes adultes de Soman Chainani et réalisé par Paul Feig, le film est rempli de contradictions, c’est un fouillis de clichés et d’incohérences avec juste assez de charme et d’intelligence pour se laisser regarder.

Amies/Ennemies

Le long-métrage suit deux meilleures amies, Sophie (Sophia Anne Caruso) et Agatha (Sofia Wylie), des adolescentes parias d’une ville pittoresque nommée Gavaldon : Sophie rêve d’une vie glamour de princesse et Agatha est une adolescente beaucoup plus terre à terre qui adore son chat et se fait traiter de sorcière à longueur de journée.

Lorsque Sophie souhaite désespérément échapper à son environnement provincial, elle et Agatha sont transportées dans une école pour héros et méchants de contes de fées. Le problème est qu’elles sont réparties dans des maisons opposées : malgré ses fantasmes de robes de bal et de prince charmant, Sophie est jetée dans les couloirs sombres de l’école du mal dirigée par Lady Lesso (Charlize Theron) et Agatha, avec son nom de sorcière et son affinité pour les vêtements noirs, est coincée dans le rose bonbon des princesses avec la professeure Dovey (Kerry Washington).

Sophie vise à prouver qu’elle est vraiment censée être une princesse du bon côté, mais (évidemment) dans le processus, elle est séduite par le mal (et fait étrangement penser à Sabrina Spellman). De son côté Agatha, qui n’est pas mauvaise mais qui est plus dans la nuance, commence à voir les complots autour des écoles et tente de sauver Sophie afin qu’elle rentrent chez elles.

Simili Harry Potter

À bien des égards, L’école du Bien et du Mal fait parfois penser à Harry Potter, mais une version moins élaboré. Les effets spéciaux sont limites; les points d’intrigue sont téléphonés et le monde est construit de fil blanc avec un développement limité des personnages. La cinématographie n’est pas mauvaise mais elle est un peu sursaturée.

Cependant, la performance de Sofia Wylie en tant qu’Agatha est solide, elle arrive à donner de la rondeur à son rôle au milieu de personnages souvent à une dimension. Evidemment, les performances des autres grands noms – Charlize Theron, Michelle Yeoh (sous utilisée), Laurence Fishburne et Kerry Washington – donnent du poids aux moments les plus fragiles du scénario. Et le film a un style immaculé, des coiffures et du maquillage à ses costumes élaborés, même ses combats sont bien agencés.

Si parfois, on sent un scénario en surface, on a tout de même le sentiment que le film tend vers une exploration plus approfondie de questions telles que : Le destin existe-t-il ? Sommes-nous chacun profondément bon ou mauvais ? Comment notre vision du bien et du mal nous forme ? À cette fin, le film devient souvent méta notamment par la façon dont Agatha s’accroche à ses convictions ou encore à la narration en voix off (par Cate Blanchett en VO).

Une série aurait été un meilleur choix

Bizarrement, le film est à la fois long (2h27) et trop court. Il n’a pas suffisamment d’espace pour développer toutes ses idées et dérouler son intrigue de manière satisfaisante. L’école du Bien et du Mal équivaut à toute une saison d’une série condensée en un long métrage mais on sent aussi le désir d’en faire une franchise et de continuer l’expansion de ce monde.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de potentiel dans cette histoire parce qu’aussi imparfaite soit-elle, elle rappelle l’importance de l’amitié entre deux jeunes filles qui, même si tout les opposent, restent inséparables. Et on ne dirait pas non à un retour dans cette école de sorcellerie puissante qui n’est pas sans rappeler Poudlard; si seulement le film pouvait pleinement réaliser au moins la moitié de ses ambitions, alors ce serait une histoire puissante et impressionnante.

L’école du Bien et du Mal – Bande-annonce