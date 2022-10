Black Panther Wakanda Forever : L’identité de l’héritier de T’Challa se confirme (spot TV)

Découvrez un nouveau spot TV pour Black Panther Wakanda Forever avec des images inédites qui semble confirmer l’identité de la nouvelle Black Panther.

Dans moins de trois semaines, le dernier film de la phase 4 du MCU sera dans les salles. Pour faire patienter les fans, Marvel Studios a dévoilé une nouveau spot TV de Black Panther Wakanda Forever avec quelques plans inédits.

« Sans Black Panther, Wakanda tombera », prévient Namor (Tenoch Huerta) dans le nouveau spot de Black Panther Wakanda Forever. Le roi guerrier de la nation sous-marine cachée Talocan, Namor fait surface pour faire la guerre à Wakanda alors que le royaume pleure son propre monarque : le roi T’Challa (Chadwick Boseman).

Mais alors que cette nouvelle puissance mondiale émerge, le teaser semble confirmer l’identité de la nouvelle Black Panther : la princesse Shuri (Letitia Wright). Le teaser montre la Black Panther vêtue de noir et d’or qui sort ses griffes et brandit les gantelets Vibranium à énergie sonique inventés par Shuri dans le premier film.

En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France.

Black Panther Wakanda Forever – Spot TV

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel Studios