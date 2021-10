Venom vs Spider-Man : Tom Hardy tease un affrontement via un fanart

Tom Hardy tease un affrontement entre Venom et Spider-Man en postant un fanart sur les réseaux sociaux.

Tom Hardy s’amuse à taquiner les fans à propos d’un crossover Spider-Man/Venom en partageant brièvement un fanart sur sa page Instagram. En effet, l’acteur a posté une image montrant une confortation entre son Venom et le Spider-Man de Tom Holland, laissant entendre que cela pourrait bien arriver dans Venom 3 si les studios donnent le feu vert au film.

Comme l’a rapporté Screen Rant, l’acteur a partagé un fanart sur son compte Instagram en l’honneur d’Halloween. Sur l’image nous voyons le « Spidey-sense » de Spider-Man l’avertissant d’un danger immédiat tandis que la gueule béante de Venom menace de l’avaler.

Tom Hardy a également fait référence à des « snacks d’Halloween » dans la légende de la photo, ce qui signifie que son anti-héros Venom essaiera très probablement de croquer Spider-Man lorsque les deux se rencontreront enfin à l’écran.

La scène post-générique de Venom Let There Be Carnage a révélé qu’une rencontre entre Spider-Man et Venom pourrait bientôt arriver et le patron du MCU a confirmé que des discussions actives ont lieu entre Sony et Marvel.

« Il y a eu beaucoup de coordination – et si vous ne connaissez pas encore toute la coordination, je ne vous dirai rien – mais oui, entre Sony et Marvel et l’équipe Venom et l’équipe No Way Home. Nous y avons travaillé ensemble, » a dit Kevin Feige dans une interview à The Hollywood Reporter.

Venom Let There Be Carnage est en salles depuis ce mercredi 20 octobre, quant à Spider-Man No Way Home, le film sort le 15 décembre prochain.

Source : THR/Moviweb / Crédit ©Sony/Marvel