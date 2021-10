American Horror Story Double Feature : Une fin décevante pour Death Valley

American Horror Story Double Feature se termine de manière décevante alors qu’on avait de l’espoir au départ. Spoilers.

Death Valley, la deuxième moitié de la saison en deux parties American Horror Story: Double Feature, s’est terminée cette semaine, mettant fin à la saison 10. Le scénario de cette partie 2 en quatre épisodes s’est concentré sur une invasion extraterrestre et sur ce qui s’est passé après que les extraterrestres aient fait de la Terre leur foyer, se déroulant des années 1950 à 2021.

Le final, intitulé The Future Present a commencé en 1972, avec la présidence de Nixon en ruine alors que le peuple américain exigeait la fin de la guerre du Vietnam. Le fidèle conseiller du président, l’alien Valiant Thor, lui a rappelé que la guerre n’était qu’une distraction temporaire pour empêcher le public de remarquer combien d’Américains étaient enlevés. « Les distractions peuvent prendre de nombreuses formes », a-t-il expliqué, promettant qu’il avait prévu un « menu complet de distractions » menant au premier hybride extraterrestre-humain réussi, qui devait naître en 2021.

L’épisode a révélé le destin ultime de l’humanité avec une histoire tellement bourré d’informations qu’elle a mené à une conclusion précipitée et insatisfaisante. Sans grande surprise, une fois que les aliens ont eu ce qu’ils voulaient, à savoir un spécimen hybride parfait, (presque) tout le monde meurt. C’est Kendall qui donne naissance à ce bébé et devient une machine (sans tête) à pondre des hybrides à la chaine.

Déception

On avait espoir au début de la saison, mais malheureusement, cette fin est une déception. On a du mal à comprendre ce que Ryan Murphy et son équipe ont tenté de raconter comme histoire avec American Horror Story Double Feature. Honnêtement, la première partie, Red Tide, commençait bien, on avait l’impression de revenir aux heures de gloire de la série puis la fin de cette partie (l’épisode 6) a déçu alors que l’épisode 5 était excellent. En dehors de la conclusion, Red Tide a su développer une histoire intéressante et a réussi à explorer ses personnages en se débarrassant du superflu.

Quant à Death Valley, la partie 2 partait déjà avec un désavantage, celui de n’avoir que 4 épisodes et qui en plus se déroulaient à deux époques. Il était donc impossible de donner de la profondeur aux personnages et à l’histoire même si certains éléments, notamment les séquences dans le passé, étaient intéressantes. Le casting de la partie en noir et blanc – comme Sarah Paulson, Cody Fern, et Neal McDonough – ont fait du bon boulot, cependant, les scènes dans le présent étaient plus que moyennes et elles n’étaient pas aidées par le jeu des nouveaux acteurs très approximatif.

Kaia Gerber et Nico Greetham (vus cet été dans American Horror Stories) ainsi que les nouveaux arrivants Rachel Hilson et Isaac Cole Powell en tant qu’étudiants enlevés par des extraterrestres, n’apportent aucun poids au casting et les personnages sont complètement fades. Et Leslie Grossman et Angelica Ross sont trop peu présentes pour remonter le niveau.

Deux histoires non connectées

Death Valley avait du potentiel car on aime l’idée de revisiter l’histoire américaine en expliquant que les extraterrestres étaient derrière un grand nombre d’événements, mais l’exécution est un désastre. Avec trop peu de temps pour se développer, Death Valley finit tristement par décevoir. Ce final est précipité et alors qu’on pensait voir une connexion avec la partie 1, il n’en est rien. Ce n’est pas non plus connecté explicitement à la saison 2 Asylum qui pourtant, traitait d’enlèvements et d’insémination extraterrestres. On peut y voir des parallèles mais rien de concret.

Death Valley et Red Tide ne sont pas explicitement liées, cependant, les deux parties partagent des thèmes sous-jacents de l’expérimentation du gouvernement américain et de l’utilisation des Américains pour créer scientifiquement de nouvelles créatures humanoïdes. Mais ce sont tout de même deux histoires séparées qui se terminent un peu en eau de boudin, avec des têtes explosées et des gens qui s’entretuent.

Il aurait peut-être été plus astucieux de faire deux saisons distinctes pour chacune de ces histoires afin d’explorer un peu plus Death Valley qui partait pourtant avec un point de vue intéressant, et rendant hommage à la SF des années 50 et 60.

American Horror Story Double Feature est disponible sur MyCanal.

Crédit ©FX