American Horror Story Double Feature : Qui est mort dans le final de Red Tide ? (Spoilers)

Découvrez qui est mort dans le final de Red Tide, la première partie d’American Horror Story Double Feature et promo pour la deuxième partie Death Valley. Spoilers

Après cinq semaines, Red Tide, la première partie de la saison 10 d’American Horror Story vient de se terminer. Et comme on pouvait s’y attendre, cela s’est fini en bain de sang, à l’image de toute cette première partie.

Alors qu’Harry décide d’arrêter avec les pilules, Alma et Ursula ne sont pas du même avis. En apparence, elles font semblant d’être d’accord mais elle complote derrière le dos d’Harry pour se débarrasser de lui. Ursula se rend dans les bois pour manipuler les créatures pales et les envoie tuer Belle et Austin, qui ont kidnappé le bébé.

Les deux écrivains meurt, mais avant que les créatures puissent jeter leur dévolu sur Harry et Alma, arrive Ursula, arme à la main et les tue les créatures. Alors, tout est bien qui finit bien, n’est-ce pas ? Pas tout à fait puisque ce petit démon d’Alma se nourrit de son père puis, elle déménage à Hollywood avec Ursula, la chimiste et le bébé.

Alors qu’Alma s’affaire à assassiner tout le monde sur son chemin vers la gloire sur la scène orchestrale et que la chimiste utilise ses pilules pour cibler les flics racistes du LAPD, Ursula se lance dans la distribution, à la recherche de scénaristes de génie. Certains s’avèrent être des succès au même niveau qu’Harry, mais à en juger par le plan final chaotique sue Hollywood Boulevard, beaucoup n’ont pas le talent nécessaire et son transformés en créatures pales. A la fin, la chimiste prend le bébé et décide de quitter le chaos de Los Angeles.

On ne va pas mentir, cette fin est un peu précipitée et un peu décevante. Le concept de cette partie 1 était intéressant, mais un peu bâclée et sans véritable point final. On s’attendait à quelque chose d’un peu plus surprenant. Ce fut tout de même assez divertissant et il est probable que cette première partie est un lien direct avec la seconde. On attend de voir si les deux parties se rejoignent.

La semaine prochaine, la partie 2, Death Valley, sera d’ores et déjà lancée. Elle aura clairement un rapport avec les extraterrestres comme le montre la promo. Selon le synopsis « un groupe d’étudiants qui part en camping est entraîné dans une conspiration horrible et mortelle qui se prépare depuis des décennies. »

American Horror Story Double Feature, c’est le jeudi sur MyCanal.

American Horror Story Double Feature – Promo partie 2