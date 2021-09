American Horror Story Double Feature : Les Aliens s’invitent dans la partie 2 (spoilers)

Les Aliens s’incrustent dans Death Valley, la seconde partie de American Horror Story Double Feature. Spoilers.

Après six épisodes passés à Provincetown avec des simili-vampires assoiffés de sang et de succès American Horror Story amène les téléspectateurs dans la « Death Valley » avec une invasion d’extraterrestres. La partie 2 présente un certain nombre de favoris de retour de la partie 1, dont Sarah Paulson, Lily Rabe, Leslie Grossman et Angelica Ross.

Cela fait également de la place pour de nouveaux visages, dont Rebecca Dayan, Rachel Hilson et Isaac Cole Powell. De plus Kaia Gerber et Nico Greetham, qui ont tous deux fait leurs débuts dans la franchise dans des épisodes d’American Horror Stories, sont aussi présents dans la partie 2 de Double Feature.

Et un autre nouveau fait aussi ses débuts dans la franchise, il s’agit de Neal McDonough (Arrow, Desperate Housewives) qui joue le président des Etats-Unis Dwight « Ike » Eisenhower.

Rencontre du troisième type

Cette seconde partie démarre en 1954 (une portion en noir en blanc), où à Albuquerque, au Nouveau Mexique, Maria une mère au foyer est possédée par des extraterrestres puis tue son mari en lui explosant la tête. Pendant ce temps, le président qui joue au golf à Palm Springs en Californie, se voit informer d’une visite venue du ciel. Sa femme (jouée par Sarah Paulson) le suspecte de la tromper, mais il n’a pas le temps, il doit se rendre sur les lieux du crash.

C’est là qu’il rencontre une femme qui dit être la célébre aviatrice Amelia Earheart (jouée par Lily Rabe) et elle n’a pas du tout vieilli depuis sa disparition dans les années 30. (Legends of Tomorrwow a aussi une histoire avec Earheart et des aliens). Eisenhower croit à son histoire d’enlèvement par des extraterrestres en plein vol, une histoire rendue encore plus tordue par son apparente grossesse. Décidemment Lily Rabe n’arrête pas d’être enceinte dans la série dans des circonstances bien étranges.

Le président supervise ensuite une autopsie extraterrestre en direct, qui prend un virage pour le pire lorsque l’extraterrestre à l’intérieur de l’extraterrestre se révèle être non seulement vivant mais aussi meurtrier. Puis les deux têtes des scientifiques explosent, ce qui fait trois têtes explosées au total dans l’épisode…enfin jusque-là puisque vient ensuite une mystérieuse femme flottante, dont l’arrivée déclenche une autre série d’explosions de têtes. Cette femme est Maria que nous avons découvert au début de l’épisode et elle a quelque chose à dire à la race humaine. Malheureusement, nous devrons attendre la semaine prochaine pour savoir quel est ce message puisque la suite de l’épisode se déroule dans le présent.

Saut dans le présent

En effet, l’épisode est brutalement coupé pour fait un bon dans le présent avec un groupe de quatre étudiants : le couple Cal (Nico Greetham) et Troy (Isaac Cole Powell) et leurs meilleures amies Kendall (Kaia Gerber) et Jamie (Rachel Hilson). Ils sont amis depuis le lycée et ils ne se sont pas retrouvés depuis qu’ils ont commencé la fac. Ils se retrouvent pour partie en vacances ensemble et décident de se déconnecter du monde en laissant leurs smartphone chez eux pour aller camper. C’est une très mauvaise idée…

Evidemment les vacances du groupe vont vite se transformer en cauchemar. D’abord Troy conduit tout le monde vers un étang qui n’existe pas réellement, puis le groupe tombe sur un troupeau de taureaux qui ont été coupés en deux et puis l’un des taureaux semble encore en vie ce qui les fait hurler. Ils décident évidemment de décamper fissa mais le quatuor est plus tard attaqué – et apparemment fécondé (oui même les garçons) – par des extraterrestres alors qu’ils sortaient du désert.

La semaine prochaine, le président devra conclure un accord qui mettra en question sa moralité. Il semble bien qu’il va faire un pacte avec les extraterrestres qui aura un impacte sur le futur.

American Horror Story Double Feature, c’est le jeudi sur MyCanal.

American Horror Story Double Feature – Promo 10×08