Willow : Disney+ commande la suite en série avec Warwick Davis

Disney+ commande la suite du film Willow en série avec le retour de Warwick Davis.

C’est officiel, le film des années 80 Willow arrive en série TV. Disney + a commandé une série télévisée qui servira de suite au film fantastique de Ron Howard et George Lucas sorti en 1988, sur un fermier qui se retrouve plongé dans un voyage épique.

Warwick Davis, qui a joué Willow Ufgood dans le film, reprendra son personnage dans la série télévisée. La suite aura lieu deux ans après les événements du film et introduira de nouveaux personnages.

« Tant de fans m’ont demandé au fil des ans si Willow ferait un retour, et maintenant je suis ravi de leur dire qu’il le fera effectivement », a déclaré Davis via un communiqué. « Beaucoup m’ont dit qu’ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l’héroïsme dans notre propre monde. Si Willow Ufgood peut représenter le potentiel héroïque en chacun de nous, alors c’est un personnage que je suis extrêmement honoré de reprendre. »

Pour rappel, dans le film, Willow doit garder une petite fille très recherchée hors des griffes de la méchante reine Bavmorda, qui pense que l’enfant apportera la fin de son sombre règne. Il est rejoint dans son voyage par Madmartigan, un combattant joué par Val Kilmer

Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) produira avec les showrunners Jonathan Kasdan (Solo), Wendy Mericle (Arrow) et Ron Howard. Chu réalisera également le pilote. Bob Dolman, qui a écrit le film original, servira de producteur consultant. Lucasfilm produira la série.

Source : TVLine / Crédit ©Disney