Marvel : Ethan Hawke défend Martin Scorsese et Francis Ford Coppola

Ethan Hawke de Moon Knight pense que les films Marvel sont plus favorables aux acteurs qu’aux réalisateurs et défend Martin Scorsese et Francis Ford Coppola.

Ethan Hawke a récemment rejoint le MCU dans la série Moon Knight où il incarne le méchant Arthur Harrow, un ancien avatar du dieu Khonshu qui détenait auparavant le titre de Moon Knight, face au héros titulaire joué par Oscar Isaac. Ce genre est assez nouveau pour Hawke qui a été convaincu par Oscar Isaac d’accepter le rôle.

Dans une précédente interview à EW, il a confié : « Il [Isaac] voulait vraiment jouer ce rôle et ses raisons étaient bonnes et il était dévoué, et ça a immédiatement coulé de source », a poursuivi Hawke. « De plus, j’avais déjà été en pourparlers avec [le réalisateur[ Mohamed [Diab]. J’avais travaillé sur un autre projet avec Mohamed qu’il a dû abandonner pour faire ça, et donc ça semblait être une telle synchronicité que ces deux les gars viennent vers moi avec un travail chez Marvel. Je me suis dit que, eh bien, si jamais je devais sauter dans ce terrain de jeu, le moment était évidemment venu. »

Généralement Hawke travaille plus sur des films d’auteurs, il est notamment connu pour la trilogie « Before » de Richard Linklater. Il a donc l’habitude de travailler avec réalisateur qui sont souvent les créateurs de leur film et non des réalisateurs assignés à un projet écrit par quelqu’un d’autre.

Dans une nouvelle interview à IndieWire, Hawke a été interrogé sur les propos négatifs des cinéastes Martin Scorsese et Francis Ford Coppola qui pensent que les films Marvel « ne sont pas du cinéma ». Il les défend disant qu’ils « ne sont pas coincés. »

« Si des gens comme Scorsese et Coppola ne disent pas la vérité sur le fait qu’il y a des choses plus importantes que gagner de l’argent, qui va le faire ? » dit Hawke. « C’est facile pour eux, mais il faut que quelqu’un de la communauté dise : « Hé, tout le monde, ce n’est pas Fanny et Alexandre « , » a ajouté Hawke. « Si vous continuez à critiquer ces films qui sont essentiellement conçus pour des jeunes de 14 ans, comme si c’était Fanny et Alexandre ou Winter Light, alors qui diable va pouvoir faire Winter Light ? J’apprécie que ces hommes établis plus âgés de la communauté rappellent aux gens de ne pas mettre la barre trop basse. »

Il a poursuivi: « Je sais que cela fait penser à certaines personnes qu’ils sont coincées, mais ils ne le sont pas. » Hawke, pour sa part, a déclaré qu’il avait eu une « très bonne expérience » sur Moon Knight face à Oscar Isaac, mais a suggéré que les films Marvel ne sont pas toujours les plus » favorable pour les réalisateurs ». « Ce groupe de personnes est extrêmement favorable aux acteurs – ils ne sont peut-être pas favorables aux réalisateurs, et c’est peut-être ce dont parlent Scorsese et Coppola », a-t-il expliqué.

« Je pense que Kevin Feige a fait une grande chose avec Robert Downey Jr. et il a compris que la passion de Downey était une grande partie du succès », a déclaré Hawke. « Quand les acteurs sont excités par un rôle, le public est excité à l’idée de les regarder. Feige a compris l’algorithme, donc ils sont extrêmement respectueux envers le processus. La meilleure chose à propos de Moon Knight pour moi était la performance d’Oscar. C’est fou cette chose qui se produit d’avoir un budget géant – une performance assez hors du commun. »

Moon Knight est disponible sur Disney+.

Source : EW, IndieWire / Crédit ©Disney+