Black Widow : On découvrira si Yelena a été « snappée » par Thanos

Kevin Feige, le patron de Marvel, promet que les fans découvriront si Yelena a été victime du claquement de doigts de Thanos.

L’une des questions que les fans de Marvel se posent est de savoir si Yelena Belova était parmi les victimes du claquement de doigts de Thanos qui a eu lieu durant Avengers Infinity War.

Selon le grand patron de Marvel, Kevin Feige, les fans obtiendront éventuellement cette réponse. Au cours d’une Twitter Watch Party de Black Widow, Feige a fait quelques révélations amusantes dans les coulisses et a également répondu à quelques questions. En répondant à la question d’un fan de savoir si Yelena avait disparue ou non, Feige a répondu de sa manière classique et vague : « Vous le saurez, mais pas dans ce Twitter Thread », a-t-il promis.

You will find out, but not on this Twitter thread. -KF #BlackWidowWatchParty https://t.co/TZxKX0Gws5

