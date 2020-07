The Walking Dead saison 11 : Margot Bingham, la voix de Stephanie, rejoint la série

Margot Bingham, qui était la voix de la mystérieuse Stephanie, rejoint physiquement la série The Walking Dead.

La saison 11 de The Walking Dead ajoute un nouveau visage dans ses survivants. L’actrice Margot Bingham est en effet annoncée pour la prochaine saison de la série de zombie.

Si la chaîne n’a pas confirmé qui elle jouera, il est bien possible qu’elle incarne Stephanie, la voix mystérieuse entendue dans deux épisodes de la saison 10. En effet, c’était elle qui a fourni sa voix pour ce personnage énigmatique avec qui Eugene (Josh McDermitt) a communiqué via radio.

Margot Bingham a joué le de Clorinda Bradford dans Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (She’s Gotta Have It en VO) la série de Spike Lee. Elle joue également le rôle récurrent d’Evie dans le la série médicale de NBC New Amsterdam. Elle a aussi été vue dans One Dollar de CBS All Access, Boardwalk Empire de HBO ou encore The Family de ABC.

Le final de la saison 10 The Walking Dead n’a pas pu être diffusé en avril dernier à cause du confinement qui a empêché la série de terminer la post-production. L’épisode sera diffusé plus tard cette année. La date devrait être annoncée durant le Comic Con Virtuel.

Pour le moment, il n’y a pas de date pour la saison 11 de The Walking Dead qui n’a ps encore repris le tournage.

Source : Deadline / Crédit ©DR