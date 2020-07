Leave The World Behind : Julia Roberts et Denzel Washington pour un film Netflix

Julia Roberts et Denzel Washington font équipe avec le créateur de Mr. Robot pour l’adaptation de Leave The World Behind pour Netflix.

Après la série Homecoming, Julia Roberts fait à nouveau équipe avec Sam Esmail. En effet, le créateur de Mr. Robot s’attaque à un nouveau projet. Il s’agit d’un film basé sur le roman à paraitre de Rumaan Alam, Leave The World Behind. Denzel Washington est également annoncé au casting. C’est aussi une réunion pour les deux acteurs qui ont précédemment joué dans L’Affaire Pelican.

Selon le synopsis officiel, roman de Rumaan Alam est une « histoire magnétique sur deux familles, étrangères l’une à l’autre, qui sont forcées de passé un un long week-end ensemble et les choses vont terriblement mal tournées. » Décrit comme « provocateur », le livre explore les complexités de la parentalité, de la race et de la classe sociale, ainsi que « comment nos liens les plus étroits sont remodelés – et de nouveaux liens inattendus sont forgés – dans les moments de crise ».

Netflix a obtenu les droits de cette adaptation après une enchère féroce entre plusieurs diffuseurs.

Le film sera réalisé et écrit par Sam Esmail. Julia Roberts, Denzel Washington, Esmail et Chad Hamilton serviront également de producteurs avec l’auteur Rumaan Alam comme producteur exécutif.

Le roman sera publié en octobre prochain.

Source : Deadline / Crédit ©DR