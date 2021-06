Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn a-t-il confirmé le retour de Zoe Saldana ?

James Gunn a-t-il confirmé le retour de Zoe Saldana dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ?

Lorsque le personnage de Zoe Saldana, Gamora, a été sacrifié par Thanos lors des événements d’Avengers: Infinity War, il semblait qu’il y aurait une grande absence dans le gang des Gardiens de la Galaxie la prochaine fois que nous les verrions ensemble.

Cependant, Avengers Endgame a ramené Gamora d’entre les morts – enfin, plus précisément, une version du passé – et il s’est immédiatement posé la question de savoir si cette version de Gamora retrouverait les Gardiens dans une future aventure.

Alors que l’actrice célébrait son anniversaire il y a quelques jours, le réalisateur des Gardiens James Gunn a semblé donner la confirmation que Saldana serait de retour dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Gunn a tweeté une série de photos avec Saldana lors de divers événements et a dit : « Joyeux anniversaire @zoesaldana. Je t’aime, tu me manques et j’ai hâte de te voir très bientôt ! »

Happy Birthday @zoesaldana. I love you, I miss you, and I can’t wait to see you very soon! pic.twitter.com/FTqcHbBWxd

— James Gunn (@JamesGunn) June 19, 2021