Spider-Man New Generation 2 : Sortie du film d’animation reportée en 2023

Le Spider-Man animé traversera le multivers un peu plus tard que prévu. Mercredi, Sony Pictures a annoncé le report de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man New Generation 2), la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man New Generation), lauréat d’un Oscar.

Le film n’est plus sous-titré « Part One » mais reste toujours le premier volet d’une histoire en deux parties. Across the Spider-Verse devait sortir le 7 octobre 2022 (12 octobre en France) mais il faudra désormais attendre le 2 juin 2023. C’est un second report de sortie pour la prochaine aventure de Miles Morales (voix VO de Shameik Moore) et Gwen Stacy (voix VO de Hailee Steinfeld), qui devait initialement sortir en salles le 8 avril 2022.

Le troisième film, précédemment intitulé en VO Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part Two), sortira désormais le 29 mars 2024.

Réagissant à la nouvelle sur Twitter, le producteur et co-scénariste Chris Miller a tweeté avec un emoji d’araignée : « Plus de temps pour le rendre génial. »

« L’histoire de Miles est une épopée », ont déclaré les scénaristes-producteurs Phil Lord et Chris Miller à EW en décembre dernier. « Nous avons écrit ce que nous pensions que l’histoire devait être, et à notre grande surprise, nous avons réalisé qu’il s’agissait de deux films au lieu d’un. »

Synopsis officiel : Miles Morales revient dans un nouveau chapitre de la franchise oscarisée Spider-Man : New Generation, pour une aventure épique qui entraînera notre héros sympa originaire de Brooklyn, à travers le Multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-héros pour faire face au méchant le plus puissant qu’ils n’aient jamais affronté.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – bande-annonce



