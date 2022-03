The Batman : Près de 600 millions de dollars au box office mondial

Le film The Batman récolte près de 600 millions de dollars au box office mondial.

Le succès continue pour The Batman dans les salles. Le film de Matt Reeves a dépassé la barre du demi-milliard ce week-end dans le monde, récoltant 598,1 millions de dollars dans le monde dimanche.

Le film DC porté par Robert Pattinson est n°1 au box-office américain pour le troisième week-end consécutif, gagnant 36,8 millions de dollars supplémentaires ce week-end et portant le total nord-américain à un formidable 300,1 millions de dollars.

À ses débuts le 4 mars, l’adaptation néo-noire du réalisateur Matt Reeves est devenue le deuxième meilleur lancement de l’ère pandémique, franchissant la barre des 100 millions de dollars avec 128,5 millions de dollars, selon Comscore. Spider-Man: No Way Home reste le premier, ayant encaissé 253 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture de décembre.

Dans l’itération de Reeves, Pattinson enfile le célèbre Batsuit alors qu’il enquête sur le meurtre de personnalités politiques par l’insaisissable Riddler (Paul Dano). Zoë Kravitz joue le rôle de Catwoman dans le film tandis que Jeffrey Wright, Colin Farrell et Andy Serkis sont également à l’affiche dans les rôles du commissaire Gordon, Pingouin et Alfred, respectivement.

Pendant ce temps, son compatriote super-héros Spider-Man, qui a battu des records de pandémie et dominé le box-office pendant une grande partie de décembre, n’est plus dans le top cinq après quelques nouveaux débuts. Cependant, Spider-Man: No Way Home reste perché au sommet du top 10, occupant la sixième place du box-office américain avec 3,2 millions de dollars supplémentaires, portant le total nord-américain à 797 millions de dollars.

