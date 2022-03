Godzilla vs Kong : Tournage de la suite prévu cette année en Australie

La suite de Godzilla vs Kong se tournera plus tard cette année en Australie.

Une suite pour le moment sans titre du blockbuster de 2021 Godzilla Vs Kong est actuellement en préparation. Via Deadline, ce film devrait se tourner dans le Queensland, en Australie, selon l’agence gouvernementale Screen Queensland. La première ministre de l’État, Annastacia Palaszczuk, a déclaré que les caméras tourneront plus tard cette année dans des lieux à travers la Gold Coast et le sud-est du pays.

Quatrième volet du Monsterverse de Legendary Entertainment, Godzilla vs Kong voyait les deux titans titulaires s’affronter dans une bataille aux proportions épiques. Le film est la suite des événements de Godzilla, Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters, et a été un succès auprès du public du monde entier, récoltant plus de 469 millions de dollars au box-office mondial.

Les détails de la suite ont été gardés secrets, bien que le réalisateur de Godzilla Vs Kong, Adam Wingard, ait déclaré à Deadline l’année dernière qu’il « adorerait absolument continuer » avec la franchise. Il ajoutait : «Le point de départ clair que nous avons pris (dans GVK), en explorant Hollow Earth, je pense qu’il y a beaucoup plus à faire. Il s’agit d’une préhistoire de la planète Terre, d’où viennent tous les titans. Nous créons un peu de mystère dans ce film, des choses que je veux voir résolues, explorées et poussées au niveau supérieur. »

Godzilla vs Kong mettait en vedette des personnages nouveaux et anciens, avec Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick et Kyle Chandler

On attend de voir si Adam Wingard reviendra derrière la caméra et qui sera de retour au casting.

